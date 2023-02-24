Son madenci kafilesi de Zonguldak'a döndü



Ali Sencer ARSLAN/ZONGULDAK, (DHA)Kahramanmaraş merkezli meydana gelen depremlerin ardından bölgeye giden ve enkazlarda aramakurtarma görevi yürüten son madenci kafilesi de uçakla Zonguldak´a döndü. Madenciler, havalimanında çiçeklerle karşılandı.

Merkez üssü Kahramanmaraş'ın Pazarcık ve Elbistan olan iki büyük depremin ardından bölgeye 3 bin 800 maden işçisi arama-kurtarma çalışmalarına katılmak için sevk edildi. Madenci işçileri başarılı ve korkusuzca çalışmalarıyla vatandaşların takdirini topladı. Hatay´da görev yapan aralarında mühendis ve teknisyenlerin de bulunduğu 100 kişilik madenci grubu Türk Hava Kuvvetleri'ne ait kargo uçağıyla Zonguldak Havalimanı´na geldi. Madencileri, Zonguldak Valisi Mustafa Tutulmaz, Zonguldak Belediye Başkanı Ömer Selim Alan, İl Jandarma Komutanı Cezmi Yalınkılıç, İl Emniyet Müdürü Fahri Aktaş, Çaycuma Kaymakamı Mehmet Göze, Genel Maden İşçileri Sendikası Genel Başkanı Hakan Yeşil çiçekle karşıladı. Türkiye Taşkömürü Kurumu (TTK) Genel Müdür Yardımcısı Fazlı Uncu´yu karşılamaya gelen 87 yaşındaki babası Mehmet Ali Uncu, oğluna çiçek verdi. Tüm madencilerin kaza geçirmeden dönmesi nedeniyle Çaycuma İlçe Müftüsü Rıdvan Karataş şükür duası okudu.

Madencilerin büyük bir görevi başarıyla yerine getirerek milletin gönlünde yer edindiğini belirten Vali Tutulmaz, "4 bine yakın madenci kardeşimiz ilimize bugün itibariyle dönüş sağladı. Herhangi bir yaralanma herhangi bir olumsuzlukla karşılaşmadan sizleri burada görmüş olmanın şükrü içindeyiz" dedi. (DHA) DHA-Genel Türkiye-Zonguldak / Merkez Ali Sencer ARSLAN

2023-02-24 20:02:57



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