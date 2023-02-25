Otomobilin çarptığı çift yaralandı, sürücü gözyaşlarına boğuldu

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Sinan KABATEPE/EREĞLİ (Zonguldak), (DHA)ZONGULDAK´ın Ereğli ilçesinde, yaya geçinden geçerken otomobilin çarptığı Sabri (69) ve Gülseren Kaşmer (69) çifti yaralandı. Yaralanan çift vatandaşlara birbirlerinin durumunu sorarken, sürücü Emirhan D. (21) ise gözyaşlarına boğuldu.

Kaza, öğleden sonra Orhanlar Mahallesi Atatürk Bulvarı üzerinde meydana geldi. Emirhan D. yönetimindeki 67 LR 749 plakalı otomobil, yaya geçidinden geçmeye çalışan Sabri ve Gülseren Kaşmer çiftine çarptı. Çarpmanın etkisiyle yola savrulan çiftin yardımına çevredekiler koştu. Yerde yatan çift, başlarında bekleyenlere birbirinin durumunu sordu. Yaralı çift, bölgeye gelen sağlık ekiplerinin ilk müdahalesinin ardından hastaneye götürüldü.

Otomobil sürücüsü Emirhan D. ise yaralılara bakarak, "Adam hareket etmiyor" diyerek gözyaşlarına boğuldu. Sürücü, ifadesi alınmak üzere polis merkezine götürüldü. Kazayla ilgili soruşturma başlatıldı. (DHA) DHA-Güvenlik Türkiye-Zonguldak / Ereğli Sinan KABATEPE

2023-02-25 19:37:54



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