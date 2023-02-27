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Habertürk Gazetecilik A.Ş.

Kuyumcudan aldığı bilezikle kaçmaya çalışırken yakalandı 

DHA

Kuyumcudan aldığı bilezikle kaçmaya çalışırken yakalandı 


Sinan KABATEPE/EREĞLİ (Zonguldak), (DHA)ZONGULDAK´ın Ereğli ilçesinde müşteri gibi girdiği kuyumcuda aldığı altın bilezikle kaçmaya çalışan Savaş K., iş yeri çalışanları ve vatandaşlar tarafından yakalanarak polise teslim edildi.
Olay, öğleden sonra, Ereğli ilçesi Müftü Mahallesi Demirciler Sokak´ta meydana geldi. Kuyumcuya gelen müşteri ile ilgilenen iş yeri sahibi Tuncay Keskin; bu sırada içire girip bilezik soran Savaş K.´ye bileziği verdi. Tuncay Keskin, diğer müşteri ile ilgilendiği sırada bileziği alan Savaş K. dükkandan çıkarak kaçtı. Tuncay Keskin de `hırsız var´ diye bağırarak Savaş K.´nin peşine düştü. Kuyumcu çalışanları ve vatandaşların da yardımıyla Savaş K. kısa sürede yakalanarak polise teslim edildi. Polis, iş yerinde bulunan güvenlik kamerası kayıtlarını incelemek için aldı.
Olayı anlatan kuyumcu Tuncay Keskin, "Çalışan arkadaşımız ile birlikte müşterimize satış yapıyorduk. O anda bir erkek bileziğe bakmak istediğini söyledi ve bileziğin fiyatını sordu; 22 bin lira civarında olduğunu söyledikten sonra ben diğer müşterilerle ilgilenirken çalışanlarımızdan bir arkadaşımız fiyatı soran kişinin bileziği alıp kaçtığını söyledi. Arkasından hemen koştum. Uzaklaşmaya başladı. `Hırsız var´ diye bağırdım. İki genç arkadaş da benim önümden koşuyordu, vatandaşın da yardımıyla hırsızı yakaladılar. Bileziğimizi aldık. Daha sonrasında polisi aradık. Dükkanımızdan aldılar ve gittiler" dedi. (DHA)DHA-Güvenlik Türkiye-Zonguldak / Ereğli Sinan KABATEPE
2023-02-27 21:01:16

Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Zonguldak haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Zonguldak Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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