Ekmek alıp evine gitmek isterken kamyonetin çarpmasıyla öldü

Sinan KABATEPE/ EREĞLİ (Zonguldak), (DHA)ZONGULDAK'ın Ereğli ilçesinde, ekmek alıp evine gitmek isteyen Mehmet Karakuş (71), yolun karşısına geçerken kamyonetin çarpması sonucu yaşamını yitirdi.
Kaza, öğleden sonra Kepez Mahallesi Prof. Muammer Aksoy Caddesi´nde meydana geldi. Necmi Y. yönetimindeki 67 AAU 350 plakalı kamyonet, ekmek alıp evine gitmek isteyen ve yolun karşısına geçmeye çalışan Mehmet Karakuş´a çarptı. Arkadan gelen H.E. yönetimindeki 67 ACR 040 plakalı otomobil de kamyonete çarptı. Yola savrulan Mehmet Karakuş´un elindeki poşette bulunan ekmekler etrafı dağıldı. Ağır yaralanan Mehmet Karakuş, ihbarla gelen sağlık ekibi tarafından Ereğli Devlet Hastanesi´ne kaldırıldı. Mehmet Karakuş, yapılan tüm müdahalelere rağmen kurtarılamayarak yaşamını yitirdi. Kamyonet sürücüsü Necmi Y. ise ifadesi alınmak üzere polis merkezine götürüldü. Kazayla ilgili soruşturma başlatıldı. (DHA) DHA-Güvenlik Türkiye-Zonguldak / Ereğli Sinan KABATEPE
2023-03-02 18:52:10
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