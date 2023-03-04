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Habertürk Gazetecilik A.Ş.

Prostat ameliyatı olup 2 günde taburcu edildi

DHA

Prostat ameliyatı olup 2 günde taburcu edildi


Ali Sencer ARSLAN/ ZONGULDAK, (DHA)ZONGULDAK Bülent Ecevit Üniversitesi Hastanesi Üroloji Bölümü Öğretim Üyesi Dr. Denizhan Demirkıran, prostat şikayetiyle başvuran Celal Ayvacık'ın (68) 'bipolep' yöntemiyle ameliyatından 2 gün sonra taburcu edildiğini söyledi. Demirkıran, bölgede ilk kez 'bipolep' yöntemini uyguladıklarını belirterek, "Bu sayede çok daha erken taburcu olabiliyorlar" dedi.
Gökçebey ilçesinde yaşayan Celal Ayvacık, idrar yapmada zorluk şikayetiyle Zonguldak Bülent Ecevit Üniversitesi Hastanesi'ne başvurdu. Ayvacık'a prostat teşhisi konuldu. Kapalı cerrahi teknikle yapılan ameliyatta Ayvacık'ın prostatı temizlendi ve ameliyattan 2 gün sonra taburcu edildi. Hastanın yaşlılarda yaygın görülen bir prostat türüyle geldiğini belirten Dr. Denizhan Demirkıran, "Yaptığımız tahlillerle de hastanın bir cerrahiye ihtiyacı olduğuna karar verdik. Prostat hastalıkları ameliyatında eskiden açık cerrahi yapılırdı. Bu, hastaların direnlerinin bulunması, iş gücü kaybı, iyileşme süresinin uzun olması gibi sorunları beraberinde getiriyordu. Şu an büyük prostat olarak tabir ettiğimiz belli bir hacmin üzerindeki prostatlarda Avrupa kılavuzlarında gösterilen enükleasyon yöntemleri. Artık büyük prostatlarda açık cerrahilerden uzaklaşıldı. Biz hastamıza bölgemizde ilk kez uygulanan 'bipolep' yöntemini uyguladık. Avantajları açısından da prostatı mesaneye tek parça halinde gönderip mesane içinde küçük parçalara ayırıp hiçbir açık kesi olmadan idrar kanalı içinden en geniş prostat dokusunu çıkararak tedavi etmiş olduk. Bu sayede çok daha erken taburcu olabiliyorlar. Sondalı kalma süreleri çok kısa oluyor" diye konuştu.
Celal Ayvacık ise "Doktorlarıma inanıyorum; onların araştırmalarına, dediklerine göre ameliyata geldim. Ağrım sızım yok, çok rahatım. Şu anda durumlar iyi" dedi. DHA-Sağlık Türkiye-Zonguldak / Merkez Ali Sencer ARSLAN
2023-03-04 10:31:58

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