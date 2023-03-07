Grizu faciasının 40´ıncı yılında 103 madenci anıldı



Ali Sencer ARSLAN/ EREĞLİ (Zonguldak), (DHA)ZONGULDAK´ın Ereğli ilçesinde bulunan Türkiye Taşkömürü Kurumu (TTK) Armutçuk Müessesesi'nde, 7 Mart 1983'te meydana gelen grizu patlamasında hayatını kaybeden 103 madenci, törenle anıldı.

TTK Armutçuk Müessese Müdürlüğü´ndeki maden ocağında, 7 Mart 1983 tarihindeki grizu faciasında yaşamını yitiren 103 maden işçisi için anma töreni düzenlendi. Törene Ereğli Kaymakamı Mehmet Yapıcı, Karadeniz Bölge Komutanı Tuğamiral Niyazi Uğur, Ereğli İlçe Jandarma Komutanı Ali Akca, İlçe Emniyet Müdürü Hasan Ünlü, Ormanlı Belediye Başkanı Bayram Başol, TTK Armutçuk Müessese Müdürü Faik Alp ile sivil toplum örgütlerinin temsilcileri ve Genel Maden İşçileri Sendikası (GMİS) yöneticilerinin yanı sıra madenciler ile madenci yakınları katıldı. Saygı duruşunda bulunulması ve İstiklal Marşı okunmasından sonra başlayan törende madenciler için dua edildi. Törene katılanlara mevlit şekeri dağıtıldı.

3 bin 800 madenci ve 51 maden tetkik arama (MTA) çalışanının deprem bölgesinde görev aldığını söyleyen GMİS Genel Başkan Yardımcısı İsa Mutlu, "'Girilemez' denilen en riskli enkaza büyük bir cesaret ve tecrübeyle girerek 350 insanımızı o enkazın altından sağ çıkararak sadece o insanlara değil ülkemize de bu acı günlerde umut olduk. Arama-kurtarma çalışmalarında büyük bir cesaretle gösterdikleri üstün gayretlerle en riskli enkaza madencilik tecrübesi ve teknikleriyle girerek yüzlerce cana nefes olan tüm maden işçilerimize teşekkür ediyoruz. Maden işçisi, yer altında olduğu gibi yer üstünde de ülkemiz için ne kadar önemli olduğunu bir kez daha göstermiştir. Deprem bölgesindeki üstün çalışmalarınız ve insani yaklaşımlarınızla ülkemizin kahramanları oldunuz. Sizlerle gurur duyuyoruz" dedi. DHA-Genel Türkiye-Zonguldak / Ereğli Ali Sencer ARSLAN

2023-03-07 11:46:11



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