Eşini vurup kaçtı, yeğeninin 'dayım vurdu' ifadesiyle gözaltına alındı

Değerli Haberturk.com okurları.

Haberturk.com ekibi olarak Türkiye’de ve dünyada yaşanan ve haber değeri taşıyan her türlü gelişmeyi sizlere en hızlı, en objektif ve en doyurucu şekilde ulaştırmak için çalışıyoruz. Yoğun gündem içerisinde sunduğumuz haberlerimizle ve olaylarla ilgili eleştiri, görüş, yorumlarınız bizler için çok önemli. Fakat karşılıklı saygı ve yasalara uygunluk çerçevesinde oluşturduğumuz yorum platformlarında daha sağlıklı bir tartışma ortamını temin etmek amacıyla ortaya koyduğumuz bazı yorum ve moderasyon kurallarımıza dikkatinizi çekmek istiyoruz.

Sayfamızda Türkiye Cumhuriyeti kanunlarına ve evrensel insan haklarına aykırı yorumlar onaylanmaz ve silinir. Okurlarımız tarafından yapılan yorumların, (yorum yapan diğer okurlarımıza yönelik yorumlar da dahil olmak üzere) kişilere, ülkelere, topluluklara, sosyal sınıflara ırk, cinsiyet, din, dil başta olmak üzere ayrımcılık unsurları taşıması durumunda yorum editörlerimiz yorumları onaylamayacaktır ve yorumlar silinecektir. Onaylanmayacak ve silinecek yorumlar kategorisinde aşağılama, nefret söylemi, küfür, hakaret, kadın ve çocuk istismarı, hayvanlara yönelik şiddet söylemi içeren yorumlar da yer almaktadır. Suçu ve suçluyu övmek, Türkiye Cumhuriyeti yasalarına göre suçtur. Bu nedenle bu tarz okur yorumları da doğal olarak Haberturk.com yorum sayfalarında yer almayacaktır.

Ayrıca Haberturk.com yorum sayfalarında Türkiye Cumhuriyeti mahkemelerinde doğruluğu ispat edilemeyecek iddia, itham ve karalama içeren, halkın tamamını veya bir bölümünü kin ve düşmanlığa tahrik eden, provokatif yorumlar da yapılamaz.

Yorumlarda markaların ticari itibarını zedeleyici, karalayıcı ve herhangi bir şekilde ticari zarara yol açabilecek yorumlar onaylanmayacak ve silinecektir. Aynı şekilde bir markaya yönelik promosyon veya reklam amaçlı yorumlar da onaylanmayacak ve silinecek yorumlar kategorisindedir. Başka hiçbir siteden alınan linkler Haberturk.com yorum sayfalarında paylaşılamaz.

Haberturk.com yorum sayfalarında paylaşılan tüm yorumların yasal sorumluluğu yorumu yapan okura aittir ve Haberturk.com bunlardan sorumlu tutulamaz.

Haberturk.com yorum sayfalarında yorum yapan her okur, yukarıda belirtilen kuralları, sitemizde yayınlanan Kullanım Koşulları’nı ve Gizlilik Sözleşmesi’ni peşinen okumuş ve kabul etmiş sayılır.

Bizlerle ve diğer okurlarımızla yorum kurallarına uygun yorumlarınızı, görüşlerinizi yasalar, saygı, nezaket, birlikte yaşama kuralları ve insan haklarına uygun şekilde paylaştığınız için teşekkür ederiz.

YORUM KURALLARINI OKUDUM
Yerel Haber Hattı 0536 266 79 69
Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
Copyright © 2020 - Tüm hakları saklıdır.
Habertürk Gazetecilik A.Ş.

Eşini vurup kaçtı, yeğeninin 'dayım vurdu' ifadesiyle gözaltına alındı

DHA

Eşini vurup kaçtı, yeğeninin 'dayım vurdu' ifadesiyle gözaltına alındı


Ali Sencer ARSLAN/ZONGULDAK, (DHA)ZONGULDAK'ta, Sedat S. (32), tartıştığı eşi Gülcan S.'yi (28) tabancayla yaralayıp, 12 yaşındaki yeğenine 112 Acil Çağrı Merkezi´ni arattırıp, 'Yengem kendini vurdu' ihbarı yaptırdıktan sonra kaçtı. İfadesi alınan çocuk, yengesini dayısının vurduğunu söyleyince Sedat S. gözaltına alındı.
Olay, pazar sabahı, Mithatpaşa Mahallesi 69'uncu Sokak'ta meydana geldi. 6 yıldır evli olan Sedat S. ile Gülcan S. arasında evlerinde tartışma çıktı. Tartışma sırasında Sedat S., eşini tabancayla kasığından vurdu. 3 çocuk annesi Gülcan S., kanlar içinde yere yığılırken, Sedat S., 12 yaşındaki yeğenine telefonu verip, 112 Acil Çağrı Merkezi´ni aratarak, 'Yengem kendini vurdu' şeklinde ihbar yaptırdı. Arkadaşı F.K.'den yardım isteyen Sedat S., evden kaçtı.
İhbar üzerine adrese polis ve sağlık ekipleri geldi. Yaralı Gülcan S., ambulansla hastaneye götürülüp tedaviye alındı. Ekipler olayı ilk anda intihar olarak değerlendirirken, ifadesine başvurulan görgü tanığı çocuk, polis merkezinde, 'Yengemi dayım vurdu' dedi. Bunun üzerine Sedat S.'yi yakalamak için çalışma başlatıldı. Sedat S. ve arkadaşı F.K., 3 gün sonra saklandığı eve düzenlenen operasyonla yakalandı.
Sedat S., ifadesinde eşini, kendisini aldattığı için vurduğunu, Gülcan S.'nin yeni doğan çocuğunun babasının başkası olduğunu öne sürdü. Gülcan S.'nin daha önceki evliliğinden olan 2 çocuğu ile bebeği, Aile ve Sosyal Hizmetler İl Müdürlüğü tarafından koruma altına alındı.
Gülcan S.'nin hastanedeki tedavisi devam ederken, emniyetteki işlemleri tamamlanan Sedat S. ve arkadaşı F.K. ise adliyeye sevk edildi. (DHA)DHA-Güvenlik Türkiye-Zonguldak / Merkez Ali Sencer ARSLAN
2023-03-08 12:24:00

Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Zonguldak haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Zonguldak Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

İLGİLİ HABERLER

10 yıldır hosteslik yapan Yeliz, kaptan oldu
YEREL HABERLER 10 yıldır hosteslik yapan Yeliz, kaptan oldu
Zonguldak'ta hosteslik yaptığı şehirlerarası otobüsün kaptanı oldu
YEREL HABERLER Zonguldak'ta hosteslik yaptığı şehirlerarası otobüsün ...
"İşçi milli takımı"nın futbolcusu, madencilerin enkazdaki fedakarlıklarını unutamıyor
YEREL HABERLER "İşçi milli takımı"nın futbolcusu, madencilerin ...
Grizu faciasının 40´ıncı yılında 103 madenci anıldı
YEREL HABERLER Grizu faciasının 40´ıncı yılında 103 madenci anıldı
Zonguldak'ta 1983'teki grizu faciasında hayatını kaybedenler anıldı
YEREL HABERLER Zonguldak'ta 1983'teki grizu faciasında hayatını ...
Karadeniz Ereğli'de depremzedeler için sosyal market kuruldu
YEREL HABERLER Karadeniz Ereğli'de depremzedeler için sosyal market ...
Yıllarca çay servis ettiği SGK görevlilerinden Zonguldak'ın ilk EYT emeklisi olduğunu öğrendi
YEREL HABERLER Yıllarca çay servis ettiği SGK görevlilerinden ...

İnternet sitemizde kullanılan çerezlerle ilgili bilgi almak ve tercihlerinizi yönetmek için Çerez Politikası, daha fazla bilgi için Aydınlatma Metni sayfalarını ziyaret edebilirsiniz. Sitemizi kullanarak çerezleri kullanmamızı kabul edersiniz.