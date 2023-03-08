Eşini vurup kaçtı, yeğeninin 'Dayım vurdu' ifadesiyle gözaltına alındı (2)

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TUTUKLANDI

Zonguldak'ta, eşi Gülcan S.'yi kasığından vurarak yaralayan Sedat S., çıkarıldığı hakimlikçe tutuklandı. Olay yerinden kaçmasına yardım ettiği iddia edilen arkadaşı F.K. ise adli kontrolle serbest bırakıldı. DHA-Güvenlik Türkiye-Zonguldak / Merkez Ali Sencer ARSLAN

2023-03-08 17:15:31



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