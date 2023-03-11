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Habertürk Gazetecilik A.Ş.

Zonguldak'ta maden şehitleri yakınlarının kamuda istihdamı için 213 başvuru

DHA

Zonguldak'ta maden şehitleri yakınlarının kamuda istihdamı için 213 başvuru


Ali Sencer ARSLANSinan KABATEPE/ZONGULDAK, (DHA)ZONGULDAK'ta, kömür madenlerinde iş kazasında hayatını kaybedenlerin yakınlarının kamudaki istihdamı için 213 başvuru yapıldı. SGK İl Müdürü Erkin Avcı, 1 kişi istihdam edileceğinden diğer yakınlarından feragat istendiğini belirterek, "Kardeş feragat alamadığını beyan ediyorsa, müracaatları komisyona taşıyoruz. Komisyonda inceleme yapılıyor" dedi.
Kömür ve linyit madenlerinin yer altı işlerinde çalışırken iş kazasında ölenlerin yakınlarının kamuda sürekli işçi olarak istihdamıyla ilgili Mayıs 2018'de düzenleme yapıldı. Bu düzenlemede 2003 ve 2014 yılları arasında ölenlerin hak sahiplerinden 1 kişiye istihdam hakkı verildi.
Sosyal Güvenlik Kurumu İl Müdürü Erkin Avcı, bu kapsamda Zonguldak'ta 122 kişinin kamuda istihdam edildiğini söyledi. 3 Mart'ta, tarih aralığını kaldıran düzenlemenin, Resmi Gazete'de yayımlanıp yürürlüğe girmesiyle yeni başvurular da alınmaya başlandı. Kamuda istihdamdan, maden kazasında hayatını kaybedenlerin öncelikle eşi ve çocukları, onlar yoksa kardeşlerinden 1'i faydalanabiliyor. Tarih aralığının kaldırılmasıyla, müracaatların alındığını söyleyen Avcı, "İl müdürlüğümüze yapılmış müracaat 213. Kendisine bilgi vererek evraklarını tamamlaması için geri gönderdiğimiz kişiler var. Onlar da bilgilerini getirdiğinde sayının daha da artacağını düşünüyoruz. Burada istihdamın sağlanmasında eş var ve 45 yaşın altındaysa, öncelik eşe ait. Eş bu hakkı kullanmak istemeyip, 'Çocuklarımdan birine devretmek istiyorum' derse, vereceği feragatle çocuklarından birine devredebilir. Çocuklar da kendi aralarında birbirinden feragat almaları gerekiyor. Müracaat esnasında noterden düzenleyecekleri feragati intikal ettirmeleri gerekiyor. Bu şekilde eksiksiz olarak aldığımız müracaatları da valiliğimizce kurulmuş komisyonlarda görüşüyoruz. Nihai komisyon kararları çıkınca da Emeklilik Hizmetleri Genel Müdürlüğü'ne gönderiyoruz" diye konuştu.
FERAGAT YOKSA KARAR KOMİSYONDA
Ölenin eşi veya çocuğu varsa feragat verse bile kardeşe istihdam hakkı doğmadığını belirten Avcı, "Buradaki istisnai durum şu; kardeşler birbirlerine feragat vermezlerse karar verme yükümlülüğü komisyona ait. Kardeş feragat alamadığını beyan ediyorsa, diğer kardeşlerin de müracaatlarını toparlayıp komisyona taşıyoruz. Komisyonda yaşları, geçim sağladıkları meslekleri hangisinin daha elzem olduğu şeklinde inceleme yapılıyor. Komisyonda hangi çocuk için istihdam uygun görülürse yazısını yazıyoruz. Komisyon; eğitim durumu, yaşı, mevcut işi gibi verilere dikkat ederek feragat olmasa bile hangi kardeşin istihdamdan faydalanacağına karar vermiş olacak. Karardan sonra yine merkeze göndereceğiz" ifadelerini kullandı.
'SEVİNCİMİZ BURUK'
Türkiye Taşkömürü Kurumu Üzülmez Müessesesi'nde çalışırken geçirdiği kazayla 2002 yılında ölen maden işçisi Uğur Yılmaz'ın kız kardeşi, ev kadını 2 çocuk annesi Sema Çolak (42), "Ağabeyim 1972 doğumluydu. 5 Ekim 2002'de Üzülmez Müessesesi'nde hayatını kaybetti. Dernek sayesinde büyük bir yol kat ettik. İlk başta 2003 sınırlandırılmasıyla gelen yasadan faydalanamadık. Yeni bir yasa tasarısıyla gündeme geldi. Çok şükür geç de kalınsa kazandık. Sevincimiz buruk, 450 kişi faydalanacak. Hakkımızda hayırlı olmasını istiyorum" dedi. (DHA)DHA-Genel Türkiye-Zonguldak / Merkez Ali Sencer ARSLAN-Sinan KABATEPE
2023-03-11 11:19:48

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