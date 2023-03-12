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Komşusunu boğazını keserek öldüren sanık ve babası ağırlaştırılmış müebbetle yargılanacak

DHA

Komşusunu boğazını keserek öldüren sanık ve babası ağırlaştırılmış müebbetle yargılanacak


Ali Sencer ARSLAN/DEVREK (Zonguldak),(DHA)ZONGULDAK´IN Devrek ilçesinde apartman yönetimiyle yaşadıkları sorunlar nedeniyle yöneticinin eşi Hacer Alkan'ı (55) binanın girişinde boğazını keserek öldüren, çığlıkları duyarak aşağı inen eşi Aydın Alkan'ı da bıçakla yaralaması nedeniyle tutuklanan Mert Serkan Lülleci (25) ile babası İsmail Lülleci hakkında iddianame hazırlandı. Tutuklanan Mert Serkan Lülleci 'kasten öldürme ve öldürmeye teşebbüs´ suçlarından, adli kontrolle serbest bırakılan babası İsmail Lülleci ise azmettirici olmaktan ağırlaştırılmış müebbet hapisle yargılanacak.
Olay geçen sene 6 Ağustos´ta Devrek ilçesi İsmetpaşa Mahallesi´nde meydana geldi. Terzi Hacer Alkan ile kahvehanede çalışan ve aynı zamanda apartmanın yöneticiliğini yapan eşi Aydın Alkan, iş yerlerinden çıktıktan sonra buluşup, birlikte eve döndü. Hacer Alkan, evinin önünde gördüğü komşusu ile sohbet ederken, eşi ise 4'üncü kattaki evlerine çıktı. Bu sırada giriş katta oturan Mert Serkan Lülleci dışarı çıkıp Hacer Alkan'a saldırıp, bıçakla boğazını kesti. Çığlık seslerini duyan Aydın Alkan aşağı indi. Merdivenin altından çıkan Lülleci, bu kez Aydın Alkan'a bıçakla saldırdı. Aydın Alkan dışarı çıkıp bağırarak yardım istedi, saldırgan ise kaçtı. Hacer Alkan hayatını kaybederken, Aydın Alkan ise tedavi altına alındı. Boynunda, kolunda ve elinde kesikler oluşan Alkan tedavisinin ardından taburcu edildi. Lülleci ise olay yerinden kaçtıktan sonra saklandığı eve operasyon düzenleyen ekiplere baltayla dirense de yakalandı. Apartman yönetimiyle yaşadıkları sorunlar nedeniyle yöneticinin eşini öldüren Mert Serkan Lülleci tutuklanırken, babası İsmail Lülleci ise adli kontrolle serbest kaldı.
BABASININ AZMETTİRDİĞİNİ SÖYLEMİŞ
Zonguldak Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından hazırlanan, 1´inci Ağır Ceza Mahkemesi tarafından kabul edilen iddianamede, Mert Serkan Lülleci´nin apartman boşluğunda Hacer Alkan´ın seslerini duyduğunu karşılaştıklarında kadının kendisine hakaret ettiğini mutfaktan aldığı bıçakla boynuna vurarak öldürdüğünü; Aydın Alkan´ın da gelmesiyle boğuştuklarını ve ona da bıçak savurduğu ifadelerine yer verildi. Hacer Alkan´ı kendisine küfrettiği için bıçaklayarak öldürdüğünü, daha sonra gelen eşini de bıçakladığını belirten Lülleci ifadesinde babası İsmail Lülleci ile ilgili, "1990´lı yıllarda babam bir kişiyi öldürüp cezaevine girmiş. Karşı tarafla yaşadığımız sıkıntılar yüzünden aile huzurumuz kalmamıştır. Aile içinde baba sıklıkla bana `Bu iş uykularıma sekte veriyor, bir şeyler yap, bir çözüm bul. Bu işi bitir. Ben sana cezaevinde bakarım´ şeklinde sözler sarf ediyordu. Ben ve annem sağlık sorunlarımız nedeniyle çalışamıyorduk. Ailemizin geçimini babam sağlıyordu. Babam bu işi kendisi yaparsa biz geçimimizi sağlayamayacağımızdan dolayı sürekli baskı yapıyordu. Babamın üzerine S.K., Aydın Alkan ve Hacer Alkan çok gidiyordu. O da bunalmıştı, bunalımını bize yansıtıyordu. Babam doğrudan git bunları öldür demese de o anlama gelecek cümleler kullanıyordu" dedi.
Mert Serkan Lülleci´nin sözleri üzerine savcılık, iddianamede İsmail Lülleci´yi azmettiricilikle suçladı. İsmail Lülleci ise oğlunun akıl hastası olduğunu öne sürerek suçlamaları reddetti.
PSİKOLOJİK RAHATSIZLIĞI YOK
Mert Serkan Lülleci´nin olay gününde psikolojik rahatsızlığının bulunmadığına yönelik rapor alındığına yer verilen iddianamede, `kadına karşı kasten öldürme ve öldürmeye teşebbüs´ suçlarından ağırlaştırılmış müebbet hapisle cezalandırılması istendi. İsmail Lülleci´nin suçlamaları reddetse de oğlunun babasına iftira atması için aralarında husumet bulunmadığı gerekçesiyle saldırının azmettirici olduğuna kanaat getirilerek aynı suçlardan cezalandırılması istendi.
`BENİ DE ÖLDÜRECEK HERHALDE´
Olay anını gözyaşları içinde anlatan Aydın Alkan, "Eşimin yerde yattığını gördüm. Ondan sonra zanlı geldi, merdivenin altında pusu kurmuş. Elinde bıçakla bana saldırdı. Ben de kendimi savunmak zorunda kaldım. Biraz itiştik. Ben onu itince, ayağı kaydı. Baktım boynumda yaralar vardı. Kaçmak zorunda kaldım. Kaçarken arkada pencereden biri `Temizledin mi?´ diye bağırdı" ifadelerini kullandı.
`İKİNCİ BİR CİNAYETİN OLMASINDAN KORKUYORUM´
Babanın azmettirdiğini söyleyen Aydın Alkan, "İkinci bir cinayetin olmasından korkuyorum, şüphem var. Babası azmettirdi, babası yaptırdı. Çünkü oğlu diyor ki, `Geceleri benim uykuma keder verdi. Ya sen yapacaksın ya ben yapacağım. Ben yaparsam size bakan olmaz ama sen yaparsan ben size bakarım. Ben emekliyim, dışarıda çalışır size bakarım´ diye ifade vermiş. Bir de o akşam olay olmadan önce 19.22´den 21.48´e kadar katil zanlısı 6 kere annesiyle görüşme yapmış. 3 kere de annesi olay olduktan sonra tekrar arıyor. Ben annesiyle babasının yaptırdığına eminim" diye konuştu. (DHA)DHA-Güvenlik Türkiye-Zonguldak / Devrek Ali Sencer ARSLAN
2023-03-12 09:51:36

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