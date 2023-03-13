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Kömür ocaklarına baskın öncesi haber veren 16 sanığa 200 yıl hapis istemi

DHA

Kömür ocaklarına baskın öncesi haber veren 16 sanığa 200 yıl hapis istemi


Ali Sencer ARSLAN/ ZONGULDAK, (DHA)ZONGULDAK'ta, 2014'te ruhsatsız işletilen kömür ocaklarının sahiplerine baskınlardan önce haber verdikleri ve faal ocaklara `terk edilmiş´ raporu düzenledikleri iddiasıyla haklarında `rüşvet alma-verme, görevi kötüye kullanma, resmi evrakta sahtecilik, nüfuz ticareti´ suçlamalarıyla dava açılan davada tutuksuz yargılanan, 1´i polis 16 sanık hakkında 9 yıl sonra mütalaa açıklayan savcı, 200 yıl 5 aya kadar hapis cezası istedi.
Asma Mahallesi´nde 2014 yılında işlettiği kaçak kömür ocağı imha edilen kişi, polis merkezine giderek kendi ocağının yakınlarında bulunan ocaklara işlem yapılmadığını söyledi. Ocak sahiplerinin, polis ve orman muhafaza memurlarına ruhsatsız işletilen ocaklara işlem yapılmaması için rüşvet verdiğini iddia etti. İhbarcı, bir kaçak ocak sahibinin polis memuru M.D. ile irtibat sağlayıp, diğer ocak sahiplerini uyardığını, ocak sahiplerinin de M.D. ve Orman İşletme Müdürlüğü´nde çalışanlara para verdiklerini söyledi.
TERK EDİLMİŞ RAPORU TUTULAN OCAKLAR FAALMİŞ
Soruşturma başlatan polis, 2014 yılında telefon dinlemeleri ve fiziki takibe başladı. Yapılan dinlemelere orman muhafaza memurları ile ocak sahipleri arasında geçen konuşmalar takıldı. Konuşmalarda orman memurunun ocak sahiplerini uyarmaları, uyarı karşılığında para talep etmeleri, yaptıkları işlemler hakkında bilgi vermeleri ve evrak düzenlediklerinden bahsettikleri yer aldı. Polis ekipleri, dinlemelerle bağlantılı olarak şüphelileri takip ederek fotoğraf çekti. Ayrıca takip edilen kişilerce yapılan denetimden sonra `terk edilmiş ocak´ şeklinde rapor düzenlenen maden ocaklarının bulunduğu sahaları inceleyen polisler, ocakların faal olduğunu tespit etti.
Soruşturmayı tamamlayan ekipler, 21 kişiyi gözaltına aldı. Dosya kapsamında tutuklanan bulunmazken, polis memuru M.D. ihraç edildi. 1 polis, 5 Türkiye Taşkömürü Kurumu (TTK) çalışanı, 5 Orman Müdürlüğü çalışanı, 5 kaçak ocak sahibi toplam 16 kişiye dava açıldı. Polis memuru haricindeki şüphelilere idari yaptırım uygulanmadı. TTK çalışanları, savunmalarında polislerin faal olarak değerlendirdiği ocakların içlerinde yaptıkları incelemelerde girişten birkaç metre sonrasının tahrip olmasıyla ocakların kapandığını, bir maden ocağının faal olup olmamasına gözle karar verilemeyeceğini uzmanlık gerektirdiğini belirterek suçlamaları reddetti.
9 YIL SONRAKİ MÜTALAADA 200 YIL HAPİS İSTEMİ
Davada 2014´te başlayan yargılamada 9 yıl sonra mütalaa verildi. Cumhuriyet savcısı, mütalaasında TTK çalışanı 5 kişiyi 3´er kez `görevi kötüye kullanma,´ ve `resmi evrakta sahtecilik´ ile Orman Bölge Müdürlüğü çalışanı 5 kişiyi 4´er kez `rüşvet almak,´ `görev kötüye kullanmak´ 3´er kez `resmi evrakta sahtecilik´ ve nüfuz ticareti ile 5 kaçak ocak sahibini 6 kez `rüşvet vermek´ 1 nüfuz ticareti ve 1 suçluyu kayırma ile polis memurunu ise `rüşvet almak´ ve `suçluyu kayırmak'la suçlayarak cezalandırılmalarını istedi. Suçlamalara göre, 16 sanık hakkında toplam 200 yıl 5 aya kadar hapis cezası istendi.
Duruşma, avukatlara mütalaaya karşı süre verilmesiyle ertelendi. DHA-Güvenlik Türkiye-Zonguldak / Merkez Ali Sencer ARSLAN
2023-03-13 10:15:04

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