Zonguldak'ta 215 köyde şap karantinası

Ali Sencer ARSLANSinan KABATEPE/ZONGULDAK, (DHA)ZONGULDAK´ta 215 köy hayvanlarda görülen şap hastalığı nedeniyle karantina altına alındı.
Zonguldak´ta Ereğli, Alaplı, Kozlu, Gökçebey ilçeleri ve merkeze bağlı köylerde ahır ve ağıllarda inek, koyun ve keçi gibi hayvanlarda şap hastalığı tespit edildi. Devrek ilçesi ise önlem amacıyla kapsama alınarak toplam 215 köy karantina altına alındı. İl Tarım ve Orman Müdürlüğü ekipleri hastalığın görüldüğü bölgelerde aşılama çalışması başlattı. (DHA)DHA-Genel Türkiye-Zonguldak / Merkez Ali Sencer ARSLAN Sinan KABATEPE
2023-03-15 18:20:22
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