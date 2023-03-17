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14 yaşındaki Büşra'nın öldüğü servis kazasında 3 kişiye 15'er yıl hapis istemi

DHA

14 yaşındaki Büşra'nın öldüğü servis kazasında 3 kişiye 15'er yıl hapis istemi


Ali Sencer ARSLAN/ KİLİMLİ (Zonguldak), (DHA)ZONGULDAK'ın Kilimli ilçesinde Büşra Akın'ın (14) öldüğü, 18 öğrenci ve şoför Fikret Bayrak'ın (67) yaralandığı servis kazasında, iddianame kabul edildi. Tutuklu bulunan Bayrak ile araç sahibi Ramazan Atmaca (33) ve tutuksuz yargılanan babası Müslüm Atmaca (68) hakkında, 'Taksirle ölüme ve yaralanmaya neden olma' suçundan 15'er yıla kadar hapis istemiyle dava açıldı.
Kaza, geçen yıl 14 Aralık'ta Kilimli ilçesi Çatalağzı Beldesi Trafo Caddesi'nde meydana geldi. Fikret Bayrak'ın kullandığı 67 AT 873 plakalı midibüs kontrolden çıkarak, şarampole yuvarlandı. Kazada lise öğrencisi Büşra Akın hayatını kaybetti, sürücü Fikret Bayrak ve 18 öğrenci yaralandı. Sürücü, geçirdiği kalp krizi nedeniyle yoğun bakımda tedavi gördü. Tedavisi tamamlanan Bayrak 23 Aralık, araç sahibi Ramazan Atmaca ise 29 Aralık'ta tutuklandı.
Zonguldak Cumhuriyet Başsavcılığı soruşturmayı tamamlayıp iddianame hazırladı. İfadesinde 2 yıldır servisin şoförlüğünü yaptığını, kazadan önce araçtan 'kütürtü' sesi geldiğini ve gözünü ambulansta açtığını belirten Fikret Bayrak, kaza tespit tutanağına göre aracın hızını azaltmadığı için kusurlu bulundu. Bilirkişi raporunda ise aracı gerektiği gibi dikkatli ve tedbirli kullanmadığı, geçerli sürücü ve SRC belgelerine sahip olmadığı, yaşının servis aracı kullanmaya uygun olmadığı gerekçeleriyle kusurlu sayıldı. Kütürtü sesinin ise minibüsün uçuruma yuvarlanmadan önce inşaat demirine çarpması sonucu çıktığı belirlendi.
SÜRÜCÜ VELİLERİN ŞİKAYETÇİ OLDUĞUNU SÖYLEMİŞ
İfadesinde, velilerin, servis aracıyla ilgili şikayetçi olduklarını anlatan Bayrak, "Velilerin, bana, Müslüm ve Ramazan Atmaca'ya aracın dış görünüşünün hurdaya benzediğini, kapılarının tam kapanmadığını, klimaların çalışmadığını ve aracın değiştirilmesi hususunda şikayetleri oldu. Paraya ihtiyacım olduğu için günlüğü 200 liraya bana verilen araçla taşımacılık yapmak zorunda kaldım" dedi.
KIŞ LASTİĞİ OLMADIĞINDAN MUAYENE YAPTIRMAMIŞ
Bilirkişi raporuna göre, müştereken ve müteselsilen (zincirleme olarak) sorumlu tutulan Ramazan Atmaca, sürücü ve SRC belgesi olmayan, yaşı uygun olmayan sürücü çalıştırması, aracın periyodik muayene ve bakımlarını yaptırmaması, öğrencilerin rahat ve güvenli yolculuk yapmasını sağlayacak tedbirleri almaması nedeniyle kusurlu bulundu.
Atmaca, ifadesinde, Fikret Bayrak'a güvendiği için şoförlük yaptırdığını, aracın muayenesinin geçtiğini bilmesine rağmen, kış lastiği olmadığı için tekrar muayeneden geçemeyeceğini düşündüğünden yaptırmadığını söyledi. Kış lastiği aldıktan sonra yeni gün aldığını ancak kazanın meydana geldiğini söyleyen Atmaca, velilerin geçen yıl şikayet ettiklerini ve 100 lira ceza ödediğini, olayla ilgili üzgün olduğunu ifade etti.
Araç sahibinin babası Müslüm Atmaca ise ifadesinde suçlamaları reddetse de servis aracının tamir ve işlemleriyle bizzat ilgilendiğini, Fikret Bayrak'ı çalışması için kendi ikna ettiğini söylemesi nedeniyle savcılık tarafından sorumlu kabul edildi.
Sürücü Fikret Bayrak, araç sahibi Ramazan Atmaca ve babası Müslüm Atmaca hakkında, 'Taksirle bir kişinin ölümüne ve birden fazla kişinin yaralanmasına neden olma' suçundan, 2 yıldan 15'er yıla kadar hapisle cezalandırılması istemiyle, Zonguldak 1'inci Ağır Ceza Mahkemesi'ne dava açıldı. (DHA)DHA-Güvenlik Türkiye-Zonguldak / Merkez Ali Sencer ARSLAN
2023-03-17 11:11:13

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