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Ayşe Özgecan'ın babası: Ortada bir ölü var sanığın tutuklanması gerekir

DHA

Ayşe Özgecan'ın babası: Ortada bir ölü var sanığın tutuklanması gerekir


Ali Sencer ARSLAN/ZONGULDAK, (DHA)ZONGULDAK'ta 8´inci kattaki evin terasından atladığı öne sürülen Ayşe Özgecan Usta´nın (28) ölümünde, sevgilisi Bartu Can Akkışla´nın `taksirle ölüme neden olma´ suçundan tutuksuz yargılandığı davanın duruşmasında baba Kenan Usta sanığın tutuklanmamasına tepki göstererek, "Ben suçlu ya da suçsuz demiyorum. Ortada bir ölü var tedbiren tutuklanması gerekirdi" dedi.
Olay, 5 Şubat 2021´de İncivez Mahallesi Binbaşı Tahsin Sokak´ta meydana geldi. Ayşe Özgecan Usta, Ankara´dan, Zonguldak´ta yaşayan erkek arkadaşı Bartu Can Akkışla´nın yanına geldi. İddiaya göre Usta´nın kısa süre içinde evlenme isteğine Akkışla olumsuz karşılık verince tartışma çıktı. Tartışmanın büyümesi üzerine Usta, erkek arkadaşına "Kendimi atacağım" diyerek terasa yöneldi. Erkek arkadaşı yanına gidip kendisini tutmaya çalıştı ancak başarılı olamadı. 8´inci kattaki dairenin terasından düşerek ağır yaralanan Usta, kaldırıldığı hastanede yaşamını yitirdi. Gözaltına alındıktan sonra serbest bırakılan Bartu Can Akkışla hakkında intiharı öngörebileceği ancak engellemediği gerekçesiyle `taksirle ölüme neden olma´ suçundan 2 yıldan 6 yıla kadar hapis cezası istendi.
ALIKOYMADAN SUÇLANMASINI İSTEDİLER
Zonguldak 2´nci Asliye Ceza Mahkemesi´nde görülen duruşmaya tutuksuz sanık Bartu Can Akkışla SEGBİS ile katılırken salonda Ayşe Özgecan Usta´nın ailesi ile taraf avukatları hazır bulundu. Kenan Usta, evde kızına ait cep telefonunun ertesi gün bulunmasının, delillerin karartılıp karartılmadığının araştırılmasını istedi. Usta sanığın tutuklu yargılanmasını da isterken, avukatı da alıkoyma olayının iddianame anlatımında yer aldığını ancak sevk maddesi olmadığını belirterek, ek iddianame hazırlanmasını talep etti.
ADLİ KONTROLÜ YUMUŞATMA TALEBİ
Sanık avukatı ise alıkoyma suçlamalarını reddederken "iddianamedeki suçlamayı da reddediyoruz. Müvekkilim uzunca bir süre ev hapsinde bulundu. Daha sonra uygulanan adli kontrol tedbirlerine de eksiksiz katıldı. Gelinen nokta ve delil durumu göz önüne alındığında adli kontrol tedbirinin kaldırılmasını veya ayda 1 şeklinde yumuşatılmasını istiyoruz. Müvekkilin taksire dayalı bir suçu olmadığı açıktır. Her ne kadar tutuklanmadığından bahsedilse de ev hapsine alınmıştır" dedi.
Olay yeri inceleme ekiplerinin ve soruşturma savcısının taraflı davrandığını düşündüğünü söyleyen baba Kenan Usta, "Bu tür ölümlü olaylarda uygulama ihtiyaten de olsa tutuklama yönündedir. Bu da savcının yanlı olduğunu göstermektedir. Tedbiren tutukla, ben suçlu ya da suçsuz demiyorum ama ortada ölü var. Tedbiren tutuklanması gerekirdi. Sanığın tutuklanmasını ve olay yeri incelemesi yapan polislerin sorgulanmasını istiyorum" diye konuştu.
TUTUKLAMA TALEBİ REDDEDİLDİ
Bazı tanıkların da dinlendiği duruşmada adli kontrol tedbirinin yumuşatılması ve tutuklama talebi hakim tarafından reddedildi. Daha önce yapılması planlanan ancak ertelenen keşif için yeni tarih belirlenirken olay yerinde inceleme yapan tüm polislerin hazır bulunmalarına karar verildi. Dava tanıkların dinlenmesi, ileri tarihte yapılacak keşif raporunun da eklenmesi için ertelendi.  (DHA) DHA-Genel Türkiye-Zonguldak / Merkez Ali Sencer ARSLAN
2023-03-20 13:28:54

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