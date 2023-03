Servis kazasında kızını kaybeden anne: Bir hayatı karanlığa gömdüler

Ali Sencer ARSLAN/KİLİMLİ (Zonguldak), (DHA)-ZONGULDAK'ın Kilimli ilçesinde Büşra Akın'ın (14) hayatını kaybettiği, sürücü ile 18 öğrencinin de yaralandığı okul servisi kazası davasında; tutuklu bulunan şoför Fikret Bayrak (67) ile midibüsün sahibi Ramazan Atmaca, 2,5 ay sonra tahliye edildi. Karara itiraz edip, kızının mezarı başında gözyaşı döken anne Oya Akın (40), "3-5 ay veya 3-5 yıl ile içimize salınamazlar. Bir hayatı karanlığa gömdüler. O insanların bu gökyüzüne bakarak gezmelerini istemiyorum; adalet istiyorum" dedi.

Kaza, 14 Aralık 2022'de Çatalağzı beldesi Trafo Caddesi'nde meydana geldi. Fikret Bayrak'ın kullandığı 67 AT 873 plakalı midibüs, kontrolden çıkarak şarampole yuvarlandı. Kazada Büşra Akın hayatını kaybetti, sürücü ile 18 öğrenci yaralandı. Kalp krizi de geçiren sürücü Bayrak, tedavisinin ardından taburcu oldu. Gözaltına alınan Bayrak ile araç sahibi Ramazan Atmaca, 29 Aralık'ta tutuklandı. Fikret Bayrak, Ramazan Atmaca ve baba Müslüm Atmaca hakkında 'taksirle bir kişinin ölümüne ve birden çok kişinin yaralanmasına neden olma' suçundan 15 yıla kadar hapis istemi ile dava açıldı. Sanık avukatlarının itirazı ile tutuklu bulunan Bayrak ile Atmaca, 14 Mart'ta tahliye edildi. Hayatını kaybeden lise öğrencisi Büşra Akın'ın ailesi ise avukatları Osman Yayla aracılığı ile tahliye kararına itiraz etti.

'BİR HAYATI KARANLIĞA GÖMDÜLER'

Karara itiraz edip, kızını mezarı başında gözyaşı döken anne Oya Akın, "Sorumsuz insanlar, işlerini doğru yapmadıkları için çocuğum burada yatıyor. Bunun hesabını vermeleri gerekiyor. 3-5 ay veya 3-5 yıl ile içimize salınamazlar. Bir hayatı karanlığa gömdüler. O insanların bu gökyüzüne bakarak gezmelerini istemiyorum; adalet istiyorum. Kızımın hayalleri vardı; yazar olmak, psikolog olmak istiyordu. Çocuğumu hayalleri ile toprağın altına gömdüler. Bize bu servisi devlet verdi. Bu kadar eski bir servisin ihalenin içinde olduğunu Sayın Cumhurbaşkanı'mız bilseydi; izin verir miydi? Kim bilir kaç çocuğun hayatı kararacak?" dedi.

'KIZIM CİNAYETE KURBAN GİTTİ'

Kızının cinayete kurban gittiğini söyleyen baba Yücel Akın (40) de "Cinayet diyorum çünkü kaza sebebi belli olmayan şeylerden meydana gelir. Bu araçta her şeyin bozuk, çürük, hurda olduğu belliydi. Buna cinayet olarak bakıyoruz. Maalesef tutuklu olanlar, boş sebeplerle serbest kalmış durumda. Tutuklanmalarını talep ediyoruz. Kazadan önce birçok veli gerek CİMER'e gerek Milli Eğitim Müdürlüğü'ne, Kaymakam Bey'e hatta bizzat benim İlçe Jandarma Komutanı'na bildirmeme rağmen önlem alınmadı. Bu servis nasıl bu kadar rahattı? Bu araç niye çevirmelere takılmadı? Adalete güveniyoruz, en yakın zamanda tutuklanacaklarını umut ediyorum. Kızım koltuk çürük olduğu için koltuk ile camdan fırlayarak can verdi" diye konuştu.

Torunu Büşra'nın mezarı başında gözyaşı döken Hanife Akın (60) ise "Buradan servisler geçiyor, biz yavrumuzun başında oturuyoruz. Soruyorum, neden? Tahliye edilmeleri çok zoruma gidiyor. İnsanların canı, bu kadar mı ucuz? Onların çıkmasını istemiyoruz. Benim gencecik yavrularımın hayatını öldürdüler" dedi.

'EMNİYET KEMERİ KONUSU ABARTILIYOR'

DHA muhabirinin telefon ile ulaştığı araç sahibi Ramazan Atmaca da suçlamaları reddedip, kazanın sürücünün kalp krizi geçirmesi sonucu yaşandığını öne sürdü. Ramazan Atmaca, aracın bakımlarının hepsinin yapıldığını iddia ederek, "Haftalık bakımları yapılıyordu. Muayenenin üstünden 1 hafta geçmişti, kaza olmasa o gün muayeneye gidecekti, araç hurda değildi. Emniyet kemeri nasıl yok? Sen emniyet kemerini kendi arabandan söker misin? Bu arabanın koltukları ile oynamıyorum, alttan 4 tane vida tutuyor. Araba 5 takla atarak düşüyor. Takla atınca koltuğa darbe vuruluyor. Emniyet kemeri konusu abartılıyor. O gün nöbetçi savcı ile de olay yerine kontrole gittim, aracın emniyet kemerleri sağlamdı. O tarihte şoförün sigortası ve psikotekniği uyuyordu. Adamın yaşını, evrakını takip edemem ki. Benim altımda 5 tane şoför var. Bunun ile kim ilgilenecek? Milli Eğitim Müdürlüğü, Emniyet Müdürlüğü ilgilenecek. Suçsuzum. Suçlu olmak için direksiyonda oturmak lazım" diye konuştu. (DHA DHA-Güvenlik Türkiye-Zonguldak / Merkez Ali Sencer ARSLAN

