Zonguldak'ta eşi ile 2 çocuğunu benzin ve baltayla rehin aldı



Ali Sencer ARSLAN/KİLİMLİ (Zonguldak), (DHA)- ZONGULDAK´ın Kilimli ilçesinde Erhan K. (36), sahibi olduğu kahvehanede eşi ve 2 çocuğunu baltayla rehin aldı. Psikolojik rahatsızlığı olduğu iddia edilen, üzerine ve çevreye benzin döken Erhan K., polisin 4 saat süren çabalarıyla ikna edilerek tedaviyi kabul etti.

Olay, akşam 19.15 sıralarında Kilimli ilçesi Merkez Mahallesi İstasyon Sokak´taki bir kahvehanede meydana geldi. İddiaya göre Kilimli Belediyesi´nden yeni iş yeri almak isteyen ve psikolojik rahatsızlığı olduğu öne sürülen Erhan K., iftar vakti sahibi olduğu işyerinde eşi B.K. ile 5 aylık bebeği ve 7 yaşındaki çocuğunu baltayla rehin aldı. Üzerine ve çevreye benzin dökerek ateşe vereceğini tehdidinde bulunan Erhan K.´nın sesini duyanlar durumu 112 Acil Çağrı Merkezine bildirdi. İhbar üzerine olay yerine polis, sağlık ve itfaiye ekipleri sevk edildi.

İKNA ÇABALARI 4 SAAT SÜRDÜ

Ekiplerin yaklaşık 4 saati aşan ikna çabası sürerken Erhan K., bu sırada bıçakla kendi bedenine zarar verdi. Erhan K.´nın bir anlık dalgınlığından faydalanan polisler, kahvehaneye girerek, rehin alınan eşi ve 2 çocuğunu dışarı çıkardı. Ardından Erhan K., psikolojik tedavi görmeyi kabul etti. Olayın ardından B.K., çocuklarını eve götürüp eşi Erhan K.´ya temiz kıyafet getirdi. İlk müdahalesi olay yerinde yapılan Erhan K. ambulansla hastaneye kaldırıldı. (DHA) DHA-Güvenlik Türkiye-Zonguldak / Merkez Ali Sencer ARSLAN

2023-03-27 01:20:51



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