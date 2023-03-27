Zonguldak'ta komşu kavgası: 1 yaralı

MSB 30 bin 62 personel alımı yapacak!

En Çok Okunanlar

En Çok Okunanlar



Aytaç ÖZTÜRK/ ZONGULDAK, (DHA)ZONGULDAK´ta iki komşu arasında çıkan tartışmada 1 kişi tabancayla kolundan yaralandı.

Olay, sabah saatlerinde Bahçelievler Mahallesi'nde meydana geldi. İddiaya göre, uzun süredir oturdukları apartmanda sürekli tartıştıkları ileri sürülen iki komşu E.T., ve K.Ç., arasında yine kavga çıktı. Çıkan kavgada K.Ç., tartıştığı komşusu E.T´yi silahla kolundan vurarak yaraladı. Hastaneye kaldırılan E.T.´nin sağlık durumunun iyi olduğu öğrenilirken, polis silahla saldırıp olay yerinden kaçan K.Ç., için yakalama çalışması başlattı. DHA-Genel Türkiye-Zonguldak Aytaç ÖZTÜRK

2023-03-27 12:32:16



Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Zonguldak haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Zonguldak Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.