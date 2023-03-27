Zonguldak'ta komşu kavgası: 1 yaralı

Aytaç ÖZTÜRK/ ZONGULDAK, (DHA)ZONGULDAK´ta iki komşu arasında çıkan tartışmada 1 kişi tabancayla kolundan yaralandı.
Olay, sabah saatlerinde Bahçelievler Mahallesi'nde meydana geldi. İddiaya göre, uzun süredir oturdukları apartmanda sürekli tartıştıkları ileri sürülen iki komşu E.T., ve K.Ç., arasında yine kavga çıktı. Çıkan kavgada K.Ç., tartıştığı komşusu E.T´yi silahla kolundan vurarak yaraladı. Hastaneye kaldırılan E.T.´nin sağlık durumunun iyi olduğu öğrenilirken, polis silahla saldırıp olay yerinden kaçan K.Ç., için yakalama çalışması başlattı. DHA-Genel Türkiye-Zonguldak Aytaç ÖZTÜRK
2023-03-27 12:32:16
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