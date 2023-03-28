'Gürültü' kavgasında komşusunu vuran şüpheli tutuklandı



Ali Sencer ARSLAN, Aytaç ÖZTÜRK/ ZONGULDAK, (DHA)ZONGULDAK'ta 'gürültü' nedeniyle çıkan kavgada komşusu E.T.'yi tabanca ile yaraladığı suçlaması ile gözaltına alınan Kazım Küçük, tutuklandı.

Olay, dün sabah saatlerinde Bahçelievler Mahallesi'nde meydana geldi. İddiaya göre; aynı binada oturan ve sık sık tartıştıkları belirtilen E.T. ile komşusu Kazım Küçük arasında 'gürültü' nedeniyle kavga çıktı. Küçük, komşusu E.T.'ye tabanca ile ateş ederek kolundan yaraladı. Hastaneye kaldırılan E.T.'nin durumunun iyi olduğu belirtildi. Kaçan Küçük ise polis ekiplerince yakalandı. Emniyetteki işlemleri tamamlanan Küçük, çıkarıldığı mahkemece tutuklandı.(DHA)DHA-Güvenlik Türkiye-Zonguldak / Merkez Ali Sencer ARSLAN Aytaç ÖZTÜRK

2023-03-28 13:09:04



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