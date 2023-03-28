'Çekilişle dolandırıcılık' operasyonu: 11 gözaltı (2)

PLCR nedir, neden olur ve normal değeri kaç olmalı?

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10'U TUTUKLANDI

Zonguldak merkezli İzmir, Eskişehir, Kahramanmaraş ve Osmaniye'yi kapsayan 'çekilişle dolandırıcılık' operasyonunda adliyeye sevk edilen 11 şüpheliden E.G., Ş.K., M.K., Ö.T., B.Y., Y.Ç., M.Y., M.B., S.Ö. ve A.Ö. tutuklandı, M.B. ise adli kontrolle serbest bırakıldı. (DHA)DHA-Güvenlik Türkiye-Zonguldak / Merkez Ali Sencer ARSLAN

2023-03-28 22:03:59



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