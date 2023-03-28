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Zonguldak'ta babasını kalbinden bıçaklayarak öldürdü

DHA

Zonguldak'ta babasını kalbinden bıçaklayarak öldürdü


Sinan KABATEPE/EREĞLİ (Zonguldak), (DHA)ZONGULDAK'ın Ereğli ilçesinde Ahmet D. (42), tartıştığı oğlu C.C.D. (17) tarafından kalbinden bıçaklandı. Aldığı iki bıçak darbesiyle ağır yaralanan Ahmet D., kaldırıldığı hastanede hayatını kaybetti.
Olay, saat 19.00 sıralarında ilçeye bağlı Gülüç Beldesi Bekyeri mahallesinde meydana geldi. Ahmet D. (42), henüz belirlenemeyen nedenle oğlu C.C.D. ile tartıştı. Çıkan tartışma kısa sürede kavgaya dönüşürken C.C.D., eline geçirdiği bıçakla babasına saldırdı. Ahmet D., kalp bölgesine isabet eden iki bıçak darbesiyle kanlar içerisinde yere yığıldı. İhbar üzerine adrese polis ve sağlık ekibi sevk edildi. Sağlık ekibinin yaptığı ilk müdahalenin ardından ambulansla özel bir hastaneye götürülen Ahmet D., doktorların çabalarına rağmen kurtarılamadı. C.C.D. ise olaydan sonra yakalanarak gözaltına alındı. Olayla ilgili soruşturma sürdürülüyor. (DHA)  DHA-Güvenlik Türkiye-Zonguldak / Ereğli Sinan KABATEPE
2023-03-28 22:55:07

Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Zonguldak haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Zonguldak Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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