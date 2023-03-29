Zonguldak´ta kuvvetli rüzgar; 7 metreyi aşan dalgalar oluştu

Ali Sencer ARSLAN/ZONGULDAK (DHA)ZONGULDAK´ta yağmurla birlikte rüzgar etkili olurken, kıyıda 7 metreyi geçen dalgalar oluştu. Dalgaların boyu zaman zaman mendireği aştı.
Kentte, Meteoroloji Genel Müdürlüğü´nün uyarılarının ardından beklenen yağış gece saatlerinde başladı. Yağışlı hava zaman zaman etkili olurken derelerin denize ulaştığı Zonguldak Limanı ve açıkları çamur rengine büründü. Sabah saatlerinde şiddetli rüzgarın da etkili olduğu kentte dev dalgalar oluştu. Dalgaların boyu zaman zaman 7 metreyi aşıp mendireği geçerek limanın içine döküldü. (DHA)
DHA-Genel Türkiye-Zonguldak / Merkez Ali Sencer ARSLAN
2023-03-29 15:09:12
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