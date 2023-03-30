Zonguldak´ta kar ve sis etkili oldu

Ali Sencer ARSLAN/ZONGULDAK, (DHA)ZONGULDAK'ta etkili olan kar yağışı ve sis, ulaşımı olumsuz etkiledi. Görüş uzaklığının yer yer düştüğü İstanbul yolunda sürücüler, zor anlar yaşadı.
Zonguldak´ta gece saatlerinde kar yağışı etkili oldu. Kent merkezinde çatılar beyaza büründü. İstanbul yolunda karın yanı sıra ise sis de etkili olurken görüş uzaklığı, yer yer 15 metreye düşünce sürücüler, araçlarıyla ilerlemekte zorluk yaşadı. İstanbul yönünün polis ekiplerince zaman zaman TIR´lara kapatıldığı bildirildi. (DHA)DHA-Genel Türkiye-Zonguldak / Merkez Ali Sencer ARSLAN
2023-03-30 11:36:32
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