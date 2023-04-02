Takla atan taksi direğe çarptı: Ahmet Efe öldü, 2 yaralı



Ali Sencer ARSLAN/ZONGULDAK (DHA)ZONGULDAK´ta yağışlı havada sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybettiği taksi takla atarak aydınlatma direğine çarptı. Kazada araçta yolcu olarak bulunan Ahmet Efe Çalık (17) öldü, taksici ve diğer yolcu yaralandı.

Kaza, saat 04.30 sıralarında Kilimli ilçesine giden sahil yolunda bulunan Prof. Dr. Şaban Teoman Duralı-1 Tüneli'nin çıkışında meydana geldi. Bayram S. (22) idaresindeki 67 T 0158 plakalı taksi, yağmur nedeniyle kayganlaşan yolda kontrolden çıkıp, takla atarak aydınlatma direğine çarptı. Çevredekilerin haber vermesiyle olay yerine sağlık, polis, itfaiye ve AFAD ekipleri sevk edildi. Ekiplerin müdahalesiyle otomobilde sıkışan sürücü Bayram S. ile yolcu Miraç K. (17) çıkarıldı. İlk müdahaleleri yapılan yaralılar ambulanslarla hastaneye kaldırıldı. Takside yolcu olarak bulunan Ahmet Efe Çalık´ın ise olay yerinde hayatını kaybettiği belirlendi.

Savcının incelemesinin ardından Çalık´ın cenazesi, Atatürk Devlet Hastanesi morguna kaldırıldı. Kazayla ilgili soruşturma başlatıldı. (DHA)

DHA-Güvenlik Türkiye-Zonguldak / Merkez Ali Sencer ARSLAN

2023-04-02 14:04:10



Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Zonguldak haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Zonguldak Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.