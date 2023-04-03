2 oğlu ve arkadaşıyla birlikte, eşinin sevgilisi olduğu iddia edilen kişiyi öldürdü (3)

3 TUTUKLAMA
Zonguldak'ın Çaycuma ilçesinde boşanma aşamasındaki eşi N.K.'nın sevgilisi olduğu öne sürülen Yaşar Esen'i bıçaklayarak öldüren Mustafa K. ile olaya karıştıkları iddia edilen oğulları Doğuş K. ve Umut K. ile arkadaşları Umut Ç. ve Soner K., sevk edildikleri adliyede savcılık sorgularının ardından nöbetçi sulh ceza hakimliğine çıkarıldı. Şüphelilerden Doğuş K. ve Soner K. adli kontrol şartıyla serbest bırakılırken, baba Mustafa K., oğlu Umut K. ve arkadaşı Umut Ç. tutuklanarak Beycuma Cezaevine gönderildi. (DHA) DHA-Güvenlik Türkiye-Zonguldak / Çaycuma Yeliz ALAGÖZ
2023-04-03 22:18:18
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