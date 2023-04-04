2 oğlu ve arkadaşıyla birlikte, eşinin sevgilisi olduğu iddia edilen kişiyi öldürdü (4)



İFADELERİ ORTAYA ÇIKTI

Zonguldak'ın Çaycuma ilçesinde boşanma aşamasındaki eşi ile ilişkisi olduğu gerekçesiyle Yaşar Esen'i bıçaklayarak öldürmek suçundan tutuklanan Mustafa K. ile tanık olan eşi Neriman K.'nın emniyetteki ifadeleri ortaya çıktı. Olayın tanığı Neriman K., "Sahura kalktığımız vakit kapı çaldı. Mustafa ve çocukların seslendiğini duyunca, "Buradan gidin, jandarmayı aradım. Birazdan gelirler" dedim. Bu sırada Mustafa camı kırarak içeri girdi. Çocuklar da kapıdan içeri girdi. Mustafa çocukların hepsinin eline bıçak vermiş. Yaşar da o esnada yatak odasından bıçağını almaya gitmişti. Yaşar´ın üstüne çullandılar. Sopayla dövüyorlardı. Çıkan arbede de Yaşar göğsüne aldığı bıçak darbesiyle kanlar içinde kaldı. Sonra hepsi evden çıkarak kaçtı." dedi.

Şüpheli Mustafa K. ise ifadesinde olay yerinde olmadığını iddia ederek, "Ben Karabük´teydim. Olaydan haberim yok, çocuklar yapmış. Çocuklar beni aradı Kozcağız´a bizi almaya gel diye, ben de kalkıp Kozcağız´a gittim." dediği öğrenildi. (DHA) DHA-Güvenlik Türkiye-Zonguldak / Çaycuma Yeliz ALAGÖZ

2023-04-04 00:04:51



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