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Habertürk Gazetecilik A.Ş.

Zonguldak´ta balık avı sezonunda 1800 ton balık yakalandı

DHA

Zonguldak´ta balık avı sezonunda 1800 ton balık yakalandı


Ali Sencer ARSLAN/ZONGULDAK, (DHA)DENİZLERDE 1 Eylül´de başlayıp 15 Nisan itibarıyla sona eren balık avı sezonunda, Zonguldak açıklarında balıkçılar, 1800 ton balık avladı. Av sezonunun küçük ölçekli balıkçılar için kötü geçtiğini belirten Kozlu Su Ürünleri Kooperatifi Başkanı Ergün Kayhan, "Bu sezon endüstriyel balıkçılar için çok güzel geçti ancak küçük balıkçılarda istenilen av sağlanamadı. Halkımız ucuz balık yiyemedi, bundan sonra da yiyeceğini düşünmüyorum" dedi.
Denizlerde 15 Nisan itibarıyla endüstriyel balıkçılık olarak tabir edilen ağ ile balık avı yasağı başladı. Bin 500 ton gibi bir palamut rekoltesine sahip Zonguldak´ta 2022-2023 sezonunda endüstriyel ve kıyı balıkçıları istavrit, mezgit, hamsi gibi küçük balıklarda umduğunu bulamadı. Sezon boyunca Kozlu Limanı´ndan açılan balıkçılar yaklaşık bin 800 ton balık ile geri döndü. Av sezonunun endüstriyel balıkçılar açısından verimli olduğunu belirten Kozlu Su Ürünleri Kooperatifi Başkanı Ergün Kayhan, "Bu sezon endüstriyel balıkçılık açısından çok güzel geçti ancak küçük ölçekli balık açısından istenilen verim sağlanamadı. Bu sene en çok endüstriyel balıkçılıkta palamutçuluk güzel oldu. Sezon başında aşağı yukarı bizim balıkçı barınağımızdan bin 500 tona yakın palamut çıktı. Küçük balıkçıları bu palamutçuluk pek güldürmedi. Küçük balıkçılarımız için mezgit, istavrit, çinekop da olmadı" dedi.
`PALAMUT HALKIMIZA UCUZ YANSIDI´
Aşırı avlanma ve baskıdan dolayı hamsinin Gürcistan´a kaçtığını ifade eden Kayhan, "Palamut halkımıza ucuz yansıdı ama diğer balıklar yansımadı. Hamsi balığından umudumuz vardı. Hamsi balığı maalesef biyolojik gelişimini sağlayamadığı için yakalanan balıklarda küçük ölçekli olduğu için fabrikalara kültür balıkçılığı için yem olarak gitti. Maalesef hamsi aşırı avlanmadan dolayı, aşırı baskıdan dolayı kurtuluşu Gürcistan'a kaçmakta buldu." diye konuştu.
`HAMSİYE KOTA KONULMALI VEYA NADASA BIRAKILMALI´
Zonguldak´ta küçük ölçekli balıkçıların istediği avı yapamadığını söyleyen Kayhan, mezgit ve istavrit yakalandığını ancak akaryakıt ile av malzemeleri fiyatlarının yüksekliğinden vatandaşın ucuz balık yiyemediğini belirterek şöyle devam etti:
"Akaryakıt fazla pahalı olduğu için, av malzemeler pahalı olduğu için maalesef halkımız ucuz balık da yiyemedi yani. Bundan sonra da yiyeceğini düşünmüyorum. 20232024 sezonunda umudumuz gene palamut. Eğer hamsiye kota konmazsa maalesef biz 23 sene daha böyle bu hamsi kıtlığını göreceğiz. Bir de nadasa bırakılması lazım. Özellikle nadasa bırakılırsa eğer bazı alanlar balığın kaçabileceği alanlar olacak." (DHA)DHA-Genel Türkiye-Zonguldak / Merkez Ali Sencer ARSLAN
2023-04-15 09:37:46

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