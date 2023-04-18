HAFİF TİCARİ ARAÇ 60 METREDEN DENİZE UÇTU, SÜRÜCÜSÜ SON ANDA KURTULDU



Ali Sencer ARSLAN/ZONGULDAK (DHA)ZONGULDAK´ın Kozlu ilçesinde 60 metreden denize düşen hafif ticari aracın sürücüsü Muharrem E., son anda araçtan çıkarak kurtuldu. Kazadan yaralı olarak kurtulan Muharrem E. "Araba denize gitti. Size de zahmet verdim. Aşağı gitsem kurtulamazdım" derken, itfaiye personeli "Sen tam yerinde düşmüşsün. Şuradan 5 metresi uçurum" diye cevap verdi.

Kaza, saat 00.00 civarında Kozlu ilçesi Değirmenağzı mevkiinde meydana geldi. İddiaya göre Değirmenağzı-2 tüneli çıkışında Muharrem E.'nin kullandığı hafif ticari araç, sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesi üzerine denize doğru uçuruma düştü. Sürücü Muharrem E., denize düşmeye yaklaşık 5 metre kala araçtan fırlayarak kurtuldu. Araç ise denize uçarak battı. Sürücünün haber vermesiyle olay yerine Kozlu Belediyesi itfaiyesi, AFAD, sağlık ve polis ekipleri sevk edildi.

İtfaiye personelleri uçurumdan aşağı inerek yaralı sürücüye ulaştı. Camiden evine gittiğini söyleyen Muharrem E. yanına ulaşan itfaiye personeline, "Size de zahmet verdim. Zaten oradan aşağı gitsem sağ kurtulamazdım. O kadar da hafif girdim" dedi. İtfaiye personeli ise sürücüye, "İyi fırlamışsın. Şuradan 5 metresi uçurum. Allah korumuş seni, mübarek gün" diye cevap verdi. Muharrem E. daha sonra ailesini arayarak ekiplerin kendisine ulaştığını söyledi.

İlk müdahalesi yapılan sürücü, ekiplerin çalışmasıyla yola çıkarılarak ambulansla Zonguldak Bülent Ecevit Üniversitesi Hastanesi´ne götürüldü. GÖRÜNTÜ DÖKÜMÜ:

-Ekiplerin koşması ve seslenmesi

-İtfaiye personeli ile sürücü arasında diyalog

-Sürücünün ailesi ile tlefonla görüşmesi

-Ekiplerin müdahalesiDHA-Gündem Türkiye-Zonguldak / Merkez Ali Sencer ARSLAN

2023-04-18 02:56:19



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