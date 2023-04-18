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Çorbacıdaki cinayetin sanığı: Bıçağı hedef gözetmeden rastgele salladım

DHA

Çorbacıdaki cinayetin sanığı: Bıçağı hedef gözetmeden rastgele salladım


Ali Sencer ARSLANYeliz ALAGÖZ/ZONGULDAK (DHA)ZONGULDAK´ın Çaycuma ilçesinde geçen yıl ekim ayında, çorbacıda tartıştığı Uğur Kararmış´ı (35) bıçaklayarak öldürdüğü gerekçesiyle 'Kasten öldürme' suçundan müebbet hapis cezası istemiyle yargılanan Serkan Köse (39), duruşmadaki savunmasında, "Uğur´un elinde herhangi bir kesici alet olabileceğini düşündüm. Bu nedenle bıçağın ağız kısmını hedef gözetmeden rastgele salladım. İki üç kez salladıktan sonra bizden ayrıldı ve yürüyerek yanımızdan gitti. Sonradan kan kaybından ölmüş" dedi.
Olay, geçen yıl 25 Ekim'de Çaycuma ilçesi Perşembe-Kozcağız yolu üzerindeki bir çorbacıda meydana geldi. Uğur Kararmış ve arkadaşı A.S. (38) ile lokantada yan masada oturan Serkan Köse ve arkadaşı Emre Ç. (31) arasında tartışma çıktı. Tartışmanın büyümesi üzerine Serkan Köse tezgahtan bıçağı alıp, arkadaşı Emre Ç.´ye vuran Uğur Kararmış´ı bıçakladı. Ambulansla hastaneye kaldırılan Kararmış, kurtarılamadı. Jandarmaya teslim olan Serkan Köse ve Emre Ç. tutuklandı. İki şüpheli hakkında `kasten öldürme´ suçundan müebbet hapis cezası istemiyle iddianame hazırlandı. Emre Ç. avukatının itirazı üzerine ilk duruşmadan önce tahliye edildi.
Zonguldak 1´inci Ağır Ceza Mahkemesi´nde görülen duruşmada tutuklu sanık Serkan Köse, öldürülen Uğur Kararmış´ın yakınları ile taraf avukatları hazır bulundu. Dosya kapsamında tahliye edilen ancak başka bir suçtan cezaevinde bulunan Emre Ç. ise duruşmaya katılmadı. Olay gününü anlatması istenen Serkan Köse, "Biz yemek söylerken Uğur ve kasiyer arasında tartışma çıktı. Tartışmayı ayırmak için yanlarına gittim. Yanlarına varınca Uğur Kararmış doğrudan bana küfür etmeye başladı. Küfür edince üstüne yürüdüm ancak çalışanlar araya girdi. Uğur, `sizi buradan çıkarmayacağım´ diyerek dışarıda telefonla konuşmaya başladı. Arkadaşıma `yemeğini ye çıkalım bir an önce´ dedim. Uğur´un arabamızın arkasında beklediğini görünce korkuya kapılarak tezgahtaki bıçağı alıp dışarı çıktım. Arabaya binmemize izin vermedi. Emre Ç.´ye vurmaya başlayınca arkadaşımı bırakması için başına bıçağın tersiyle vurdum" dedi.
`HUSUMETİM YOKTU´
Uğur Kararmış´ın arkadaşı Emre Ç.´yi darbetmeye devam ettiğini öne süren sanık Köse, "Emre´nin yüzünde kan gördüm. Uğur´un elinde herhangi bir alet olabileceğini düşündüm. Bu nedenle bıçağın ağız kısmını hedef gözetmeden rastgele salladım. İki üç kez salladıktan sonra bizden ayrıldı ve yürüyerek yanımızdan gitti. Sonradan kan kaybından ölmüş. Uğur Kararmış´ın telefonda konuşmasını görünce arkadaşlarını çağırdığını düşündüm. Bıçağı kendimizi korumak için aldık. Herhangi bir öldürme kastım veya düşüncem yoktu. İlk olarak Uğur bizim üzerimize yürüdü olay bu sebeple meydana geldi. Ben Uğur Kararmış´ı tanımıyorum, kendisini olay anında gördüm. Kendisiyle herhangi bir husumetim yoktu" diye konuştu.
Salonda hazır bulunan Kararmış´ın eşi ile annesi de sanıktan şikayetçi olduklarını söyledi. Kararmış´ın annesi "Olay gecesi oğlumun bir tane arkadaşı geldi 'Uğur çok kan kaybediyor' dedi ve hastaneye gittik" dedi.
Sanık avukatı, müvekkilinin 6 aydır tutuklu olduğunu, aralarında husumet bulunmaması ve ölenin olay yerinden yürüyerek uzaklaşması nedeniyle eylemin kasten yaralama olabileceğini belirterek, Köse´nin tahliyesini istedi. Mahkeme heyeti, Serkan Köse´nin tutukluluk halinin devamına karar vererek ifadesi alınamayan diğer sanık Emre Ç. ile tanıkların dinlenmesi için duruşmayı erteledi. (DHA)DHA-Güvenlik Türkiye-Zonguldak / Merkez Ali Sencer ARSLAN Yeliz ALAGÖZ
2023-04-18 10:20:43

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