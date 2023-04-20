Cumhurbaşkanı Erdoğan: Konutlarda doğalgazdan 1 ay ücret almayacağız



Ali Sencer ARSLANAyhan ACARAytaç ÖZTÜRK/ÇAYCUMA (Zonguldak), (DHA)CUMHURBAŞKANI Recep Tayyip Erdoğan, Filyos Doğalgaz İşleme Tesisi´nde Karadeniz Gazı Devreye Alma Töreni´nde konutlarda 'ücretsiz doğal gaz' müjdesi verdi. Erdoğan, "Karadeniz doğalgazının ülkemize ve milletimize tekrar hayırlı olmasını temenni ediyorum. Konutlarımızda ilk 1 ay tamamen ücretsiz, 1 yıl boyunca da mutfak ve su ısıtmada kullanılan kısmının ücretsiz olacağı müjdelerimizin vatandaşlarımıza hayırlı olmasını diliyorum." dedi.

Zonguldak´ın Çaycuma İlçesi Filyos Beldesi´nde bulunan limanda Karadeniz Gazı Devreye Alma Töreni´ne Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Türkiye Petrolleri Anonim Ortaklığı ile Karadeniz Gazı Devreye Alma Töreni´ne katılan vatandaşlar ile iftar açtı. Cumhurbaşkanı Erdoğan´a, Türkiye Büyük Millet Meclisi Başkanı Mustafa Şentop Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanı Fatih Dönmez, Milliyetçi Hareket Partisi Genel Başkanı Devlet Bahçeli, Büyük Birlik Partisi Genel Başkanı Mustafa Destici, Demokratik Sol Parti Genel Başkanı Önder Aksakal, Hür Dava Partisi Genel Başkanı Zekeriya Yapıcıoğlu katıldı.

'KARADENİZ'DEKİ GAZ REZERVİMİZ 710 MİLYAR METREKÜPE ULAŞTI'

Törende konuşan Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Karadeniz gaz rezervinin toplam 710 milyar metreküpe ulaştığını açıkladı. Erdoğan, "Bugün Filyos´ta ülkemizin iki bayramını bir arada kutlamak üzere bir aradayız. Birisi inşallah yarın kavuşacağımız Ramazan Bayramı´dır. Ramazan Bayramınızı şimdiden tebrik ediyorum. Rabbimden milletimizin tamamıyla birlikte buradaki kardeşlerimizin her birini afetsiz, kazasız, belasız, huzurlu, mutlu, güvenli nice bayramlara eriştirmesini diliyorum. İkinci bayramımız ülkemizin enerji bağımsızlığı yolunda için tarihi bir adım olan Karadeniz gazının devreye alınmasıdır. Biliyorsunuz bu projenin ilk adımını 2020 Ağustosu´nda Filyos´un 175 kilometre açığındaki Sakarya Gaz Sahası´ndaki Fatih gemimizin vurduğu sondajla atmıştık. Tuna-1 kuyusundaki bu sondajın ön verileri bize sahada 320 milyar metreküplük rezerv olduğunu göstermişti. Ardından ilave sondajlarla bu rakam 405 milyar metreküpe yükseldi. Fatih Sondaj gemimize, Kanuni gemimizin de katılmasıyla genişleyen çalışmalar sonunda rezerv miktarımız 540 milyar metreküpe çıktı. Yavuz gemimizin de sondaj filomuza katılmasının ardından uluslararası bir değerlendirme şirketine yaptırdığımız 3 boyutlu modellemeyle Sakarya sahamızdaki gaz miktarı 652 milyar metreküp olarak tescillendi. Bu arada bir diğer saha olan Çaycuma-1 kuyusunda da 58 milyar metreküp rezerv keşfi yapıldı. Böylece Karadeniz´deki gaz rezervimiz 710 milyar metreküpe ulaştı. Tabii sadece keşifle kalmadık. Ocak 2021´de kara tesisinin inşasına başladık. Aynı yılın temmuz ayında sahadan kuyuya ilk doğalgaz akışının tesislerini tamamladık." diye konuştu.

'BU BAŞARININ GURURU MİLLETİMİZİN TAMAMINA AİTTİR'

Erdoğan, keşiften 32 ay sonra gazın devreye alındığını belirterek, "Yaklaşık 1 yıl önce Karadeniz'in altında keşfettiğimiz gazı karaya taşıyacak hattın ilk kaynağını yaptık. Geçtiğimiz yılın haziranında önce sığ denizde sonra derin denizde boru serimi aşamasına geçtik. Yılbaşından itibaren derin deniz kordon hattının etütlerine, Mart'tan itibaren sistemin testlerine başladık. Yaklaşık 10 bin personelin ve 50 geminin geceli gündüzlü çalışmasıyla ortaya çıkan bu başarının gururu milletimizin tamamına aittir. Dünyanın diğer yerlerinde 6-7 yıl süren keşfedilen gazı kullanılabilir hale getirme süresini biz bu tempoyla 3 yılın altına indirdik. Keşifler sadece 32 ay sonra bugün Karadeniz gazımızın devreye alınma töreniyle bu uzun ve meşakkatli yolculuğun en mutlu anına geldik. Sakarya sahasında, ilk etapta günde 10 milyon metreküp açacağımız yeni kuyularla birlikte ilerleyen süreçte günde 40 milyon metreküp Allah'ın izniyle gaz çıkartacağız. Tam karşıya çıktığımızda ülkemizin yıllık ihtiyacının yaklaşık yüzde 30´unu buradan karşılayabileceğiz. Bu proje sayesinde sadece ülkemizin doğalgazdaki dışa bağımlılığını önemli ölçüde azaltmakla kalmıyor, aynı zamanda Filyos ve Zonguldak bölgesini önemli bir enerji, teknoloji, lojistik üssü haline getiriyoruz." dedi.

´85 MİLYON GURUR YAŞARKEN BAZILARI ÜZÜLÜYOR´

Bazı çevrelerin Karadeniz gazının karayla buluşmasına üzüldüğü belirten Erdoğan, şöyle devam etti:

"Devreye alma törenimizle bugün 85 milyon sevindirirken, milletimize gerçekten büyük bir gurur yaşatırken elbette bazılarını da üzüyoruz. Siyasi ikballerini insanımızın sıkıntılarına bağlayanları üzüyoruz. Türkiye'nin başarılarından rahatsız olanları üzüyoruz. Ülkemizin kalkınmasını güçlenmesini istemeyenleri üzüyoruz. Kandil'deki o eli kanlı terör baronlarını, Pensilvanya'daki hainleri üzüyoruz. Senelerdir bizi enerji yarışının dışında tutan emperyalistleri üzüyoruz. `Her seçim öncesinde gaz buluyorlar´ iftirası atan karakter fukaralarını üzüyoruz. `Ortada gaz maz yok´ diye dolanan o kifayetsiz muhterisleri üzüyoruz. Milletimizin sevinci, gururu, heyecanı ve zaferleri karşısında kabus gören, mankurtları üzüyoruz. Tabii bir de daha ilk günden itibaren bize `yapamazsınız´ diyen hayırlı her işe çamur atan Bay Bay Kemal ve masa arkadaşlarını üzüyoruz. İnşallah bundan sonra yeni açılışlar, yeni eserler devreye aldığımız yeni projelerle bu kaybedenler kulübünü üzmeyi sürdüreceğiz. Ama bunlara en büyük hayal kırıklığını sandıkta vuracağı tokatla, 14 Mayıs'ta milletimizin tattıracağına inanıyorum." diye konuştu.

`VATANDAŞLARIMIZIN EMNİYET İÇİNDE YAŞAMASINI SAĞLADIK´

Konuşmasında Kemal Kılıçdaroğlu'nu da eleştiren Erdoğan, şunları söyledi:

"Değerli kardeşlerim, kendi doğal gazını, kendi petrolünüzü, kendi kaynaklarınızı kullanmanız elbette önemlidir, hayatidir ama insanlarımızın aklına şu soru da mutlaka gelecektir. `Peki, ülkemizin kendi karına sahip olması benim günlük hayatıma ne fayda sağlayacak?´ Bu çok farklı bir sorudur. Size tabii `Bay Bay Kemalvari´ yalanlarla bir şeyler söyleyecek değilim. Biz 21 yıldır bu ülkede yaptığımız her eseri kazandırdığımız her hizmeti hep bu soruya cevap verecek şekilde planladık. Ne diyor? `300 milyar dolar Londra'dan getirdim, getiriyorum´ diyor. Nereye getirdin? Ne karşılığında getirdin? Senin şu anda sıfatın ne? Esrar, eroin bunları mı Londra'nın oradaki tüccarlarına sattın? Ne yaptın da 300 milyar doları getiriyorsun? Peki, biz ne yaptık; okul yaptık, üniversite açtık, yurtlar kurduk, hastaneler açtık. Bütün bunların inşasını gerçekleştirdik. Evlatlarımızın daha iyi bir geleceğe sahip olmasını sağladık. 76 üniversitesi olan Türkiye'de 208 üniversiteyle 81 vilayetimizin tamamına üniversitelerimizi kurduk. Hastane yaptık. İnsanlarımızın sağlıklı bir ömür sürmeleri için gereken imkanları temin ettik. Artık hastanesi olmayan ilimiz, ilçemiz kalmadı. Terör örgütlerine göz açtırmadık. İnsanlarımızın evinde, iş yerinde, okulunda, hayatının her alanında emniyet içinde yaşamasını sağladık. Gabar'da, Cudi'de, Tendürek'te, Besler Deresi'nde bütün buralarda o mağaraları bu teröristlerin başına başına geçirdik. Yol köprü tünel havaalanı, hızlı tren hattı yaptık. İnsanlarımızın sevdiklerine kolayca ulaşabilmesini, ürettikleri mal ve hizmetleri kolayca kazanca dönüştürebilmelerini temin ettik. Yüksek teknolojiye dayalı sanayimizi, araştırma geliştirmesiyle tasarımıyla, yazılımıyla, üretimiyle, ihracatıyla geliştirdik. Bu arada teknolojik bağımsızlığımızı kazandık. Konut inşa ettik. Mahallelerimizi dönüştürdük. Millet bahçeleri yaptık. Şehirlerimizdeki hayat kalitesini yükselttik. Baraj, sulama kanalı, makine modernizasyonu yaptık. Çiftçilerimizin topraklarının verimini arttırdık. Işte bu Filyos'u, Filyos Deresi'ni bu limanla bütünleştirdik ve bugün de burasını artık ülkemizin en önemli bir doğal gaz merkezi haline getirdik. Nükleerinden güneşine, rüzgarından hidroelektriğine, tüm elektrik üretim potansiyelimizi harekete geçirdik. Kalkınmanın temel altyapısı olan enerjimizi sağladık. Velhasıl ülkemize geçtiğimiz 21 yılda yaptığımız her yatırımda insanımızın hayatını kolaylaştırmış, refahını arttırmış olduk."

Hayat pahalılığı ve enflasyona karşı vatandaşları asla yalnız bırakmadıklarını belirten Erdoğan, "Bunların yanı sıra vatandaşlarımızı, hayat pahalılığı ve enflasyon karşısında da asla yalnız bırakmadık. Geçen sene salgın ve küresel kriz sebebiyle artan enerji fiyatlarının olumsuz etkilerini hafifletmek için doğalgazda yüzde 75 indirim uyguladık. Yani milletimizin ödemesi gereken her 100´lık doğal gaz faturasının 75 lirasını devlet olarak biz üstlendik. Yine hatırlarsanız Karadeniz gazının ilk keşfi yapıldığında milletimize müjdeler olsun demiştik." diye konuştu.

'EVLERDE 1 YIL BOYUNCA 25 METREKÜP DOĞALGAZ BEDAVA'

Erdoğan, 1 yıl boyunca konutlarda 25 metreküp doğalgazın bedava olduğunu belirterek şunları kaydetti:

"Türkiye'nin imkanlarını milletimizin her bir ferdinin hayatına yansıyacak şekilde kullanma sözümüzü de burada unutmuyoruz. İşte bugün, bu sözümüzün gereğini yerine getiriyoruz. Şimdi sizlerle ülkemizin her bir hanesindeki doğalgaz faturasını düşürecek 2 müjdeyi paylaşmak istiyorum. Birinci müjdemizi açıklıyorum. Vatandaşlarımızın evlerindeki mutfaklarında ve sıcak su tüketiminde kullandıkları doğalgazı 1 yıl süreyle ücretsiz veriyoruz. Evet. Aylık ortalama 25 metreküpe denk gelen mutfak ve sıcak su tüketimi için gereken doğalgazın bedeli 1 yıl boyunca faturalardan düşürülecektir. Bu aynı zamanda önümüzün yaz olduğunu dikkate alırsak pek çok hanenin neredeyse hiç doğal gaz faturası ödemeyeceği anlamına geliyor. Özellikle emeklisinden ve öğrencisine tüm dar gelirli vatandaşlarımızın bütçesine ücretsiz doğal gaz kullanımının önemli bir katkı yapacağına inanıyorum. İnşallah seçimlerden sonraki dönemde bunun benim vatandaşıma yansıması çok daha faklı, çok daha olumlu bir şekilde tecelli edecektir. Aylık mutfak ve sıcak su tüketimini karşılayacak bedava doğal gazınız hayırlı olsun."

`BİR AY BOYUNCA KONUTLARDAN DOĞALGAZ ÜCRETİ ALMAYACAĞIZ´

Bir ay boyunca konutlardan doğalgaz ücreti alınmayacağı müjdesini de veren Erdoğan, "Şimdi de Karadeniz gazının sevincini, mutluluğunu, coşkusunu 85 milyon doya doya yaşayabilelim diye ikinci müjdemizi açıklıyorum. Bir ay boyunca Türkiye'nin tamamındaki konutların doğalgaz tüketiminden ücret almayacağız. Yani mutfağın ve sıcak suyun yanı sıra ısınma dahil doğal gaz tüketiminin tamamını bir ay süreyle ücretsiz yapıyoruz. Bu müjdemizin de milletimize hayırlı olmasını diliyorum. Allah'ın izniyle halen silinmekte olan ve yeni başlatacağımız çalışmalarla milletimizin karşısına daha pek çok müjdeyle çıkacağız. Biz `durmak yok, yola devam´ derken işte bunu kastediyoruz. Ülkemize eser kazandırma yolunda durmayacağız. Milletimize hizmet etme yolunda durmayacağız. Türkiye Yüzyılı'nın inşası yolunda durmayacağız. 'Yarın değil, hemen şimdi' diyerek 21 yılda ülkemize kazandırdığımız demokrasi ve kalkınma altyapısını, Türkiye Yüzyılı ile taçlandıracağız. Bunun için sizlerden 14 Mayıs´ta tercihinizi çok iyi ölçüp tartarak doğru bir şekilde yapmanızı istiyorum. Türkiye geçmişte güven ve istikrar düşmanı kifayetsiz siyasetçilerden çok çekti. Bir ülkenin siyaset kurumu ve siyasi liderliği zayıf olunca herkes gözünü oraya dikiyor. Terör örgütü de ellerini ovuşturuyor. Tefeci de ellerini ovuşturuyor Londra'dakiler gibi. Sizinle hesabı, davası olan her ülke, her kesimde ellerini ovuşturuyor. Biz bugüne kadar milletimizle birlikte verdiğimiz mücadeleyle tüm bu hevesleri kursaklarda bıraktık. Bu seçimlerde de tercihimizi çocuklarımızın geleceğini düşünerek, yaparak Türkiye'nin diz çökmesini bekleyenleri Allah'ın izniyle hüsrana uğratacağız. İşte eser ve hizmetler, işte vizyonlar işte sandık hepsi de kantarınızda." ifadelerini kullandı.

TTK´Y 2 BİN İŞÇİ ALINACAK

Cumhurbaşkanı Erdoğan konuşmasında Türkiye Taşkömürü Kurumu'na da 2 bin yeni işçinin alınacağı müjdesini vererek, "Bu arada inşallah daha önce verilmiş sözüm; madencilerimizle ilgili bin kişilik bir eleman alımı demiştik. Bunu 2 binle perçinliyoruz. İnşallah 2 bin madencimizi de Allah'ın izniyle iş sahibi yapacağız. Şu yerin altının dili olsa da konuşsa buralarda ne şehitler var? Ve bu şehitlerimizin, evet, emekleri alın terleri üzerinde bu millet geleceğe yürüyor. İnşallah 14 Mayıs'ta milletimiz iyi ölçüp tartacak bir kez daha kendisi ve geleceği için en doğru, en isabetli kararı verecektir. Bu duygularla Karadeniz doğalgazının ülkemize ve milletimize tekrar hayırlı olmasını temenni ediyorum. Konutlarımızda ilk 1 ay tamamen ücretsiz, 1 yıl boyunca da mutfak ve su ısıtmada kullanılan kısmının ücretsiz olacağı müjdelerimizin vatandaşlarımıza hayırlı olmasını diliyorum. Projenin ilk gününden bugüne her aşamasında emeği geçen bakanlarımızı, kurum yöneticilerimizi, yüklenicileri, çalışan personeli, herkesi tekrar tebrik ediyorum. Bizlere bugün iki bayramı bir arada yaşatarak tarihe geçen kahramanlarımızı asla unutmayacağız. Şimdi hazır mısınız, coşkuyla bütün Türkiye duysun. Tek millet, tek bayrak, tek vatan, tek devlet. Bir olacağız. İri olacağız, diri olacağız. Kardeş olacağız. Hep birlikte Türkiye olacağız." dedi.

ALEVLER GECEYİ AYDINLATTI

Daha sonra Karadeniz gazının devreye alma töreni için protokolü sahneye davet eden Cumhurbaşkanı Erdoğan, "Allah´ın izniyle Karadeniz doğalgazını ateşliyoruz ve milletimiz kendi gazını inşallah bundan sonra kullanmaya başlıyor" diyerek doğalgazı ateşledi ve Karadeniz gazı geceyi aydınlattı. (DHA) DHA-Genel Türkiye-Zonguldak / Çaycuma Ali Sencer ARSLAN Ayhan ACAR Aytaç ÖZTÜRK

2023-04-20 23:27:15



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