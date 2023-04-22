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Kaçak kömür ocaklarına baskını para karşılığı önceden haber veren 12 sanığa hapis cezası

DHA

Kaçak kömür ocaklarına baskını para karşılığı önceden haber veren 12 sanığa hapis cezası


Ali Sencer ARSLAN/ZONGULDAK, (DHA)ZONGULDAK'ta, kaçak kömür ocaklarına yapılacak baskınları rüşvet alıp önceden haber vererek önlem alınmasının sağlandığı gerekçesiyle açılan dava, 9 yıl sonra sonuçlandı. 5´i Türkiye Taşkömürü Kurumu çalışanı, 5´i orman muhafaza memuru, 5´i ruhsatsız ocak işletmecisi, 1´i polis olmak üzere 16 sanığın yargılandığı davada 3 kişi için beraat, 1 sanık öldüğü için düşme kararı verildi. Tutuksuz yargılanan 12 sanık, `rüşvet alma-verme, görevi kötüye kullanma, resmi evrakta sahtecilik´ gibi suçlardan toplam 38 yıl 8 ay 26 gün hapis cezasına çarptırıldı.
Asma Mahallesi´nde 2014 yılında işlettiği kaçak kömür ocağı imha edilen kişi, polis merkezine giderek kendi ocağının yakınlarında bulunan ocaklara işlem yapılmadığını, ocak sahiplerinin, polis ve orman muhafaza memurlarına ruhsatsız işletilen ocaklara işlem yapılmaması için rüşvet verdiğini iddia etti. İhbarcı, bir kaçak ocak sahibinin, polis memuru M.D. ile irtibat sağlayıp, diğer ocak sahiplerini uyardığını, ocak sahiplerinin de M.D. ve Orman İşletme Müdürlüğü´nde çalışanlara para verdiklerini söyledi. İhbar üzerine yürütülen soruşturmayla, 16 sanık hakkında `rüşvet alma-verme, görevi kötüye kullanma, resmi belgede sahtecilik, nüfuz ticareti, suçluyu kayırma suçlarından dava açıldı.
Soruşturma kapsamında ruhsatsız ocak sahipleri ile orman muhafaza memurları ve Türkiye Taşkömürü Kurumu çalışanlarının telefon görüşmeleri, alınan izinle dinlendi. Telefon konuşmalarında hem baskınla ilgili haber verildiği hem de rüşvet parasının konuşulduğu anlaşıldı.
9 YIL SONRA MÜTALAA
Duruşmayla ilgili eksiklikler 9 yılda giderilebildi ve savcı mütalaasını hazırladı. Savcı mütalasında, sanıklar hakkında toplamda 200 yıl 5 aya kadar hapis cezası istedi. Zonguldak 1´inci Ağır Ceza Mahkemesi´nde görülen karar duruşmasında savcı, tüm sanıkların cezalandırılmasını istedi. Sanıklar suçlamaları reddederken, ihbar edilen ocakları patlayıcı kullanarak kullanılamaz hale getirdiklerini öne sürdü. Soruşturma kapsamında bölgede inceleme yapan ekiplerin ise sanıkların imha ettiklerini söyledikleri ocakların faal olduğunu tespit ettikleri belirtildi.
RÜŞVET SUÇUNDAN 4 KİŞİYE HAPİS
Polis memuru Murat D.´nin zincirleme şekilde rüşvet alma, görevi kötüye kullanma resmi belgede sahtecilik suçlarından takdiri indirim ile 7 yıl 3 ay 15 gün, Orman Muhafaza Müdürlüğü´nde çalışan Eyüp K.´nin 7 yıl 3 ay 15 gün hapis, 6 ay 7 gün karşılığı 3 bin 740 TL adli para cezası ile cezalandırılmalarına karar verildi. Kaçak ocak işlettiği öne sürülen Temel A. ile Metin Z. hakkında rüşvet verme suçundan takdiri indirimle 3 yıl 4'er ay hapis cezasına hükmedildi. TTK çalışanı Aydın E., Orhan A., Saim A. ile orman muhafaza memuru Cengiz A. resmi belgede sahtecilik suçundan 3 yıl 1 ay 15´er gün hapis ile cezalandırıldı. Cengiz A., Aydın E., Salih K., Ertuğrul A., Kemalettin T., Ersin U. ve ihraç edilen polis memuru Murat D.´ye görevi kötüye kullanma suçundan verilen 6 ay 7´şer gün hapis cezalarında ise hükmün açıklanmasının geriye bırakılmasına karar verildi. 12 sanık, toplamda 38 yıl 8 ay 26 gün hapis cezasına çarptırıldı. D.H., Y.D. ve A.N. beraat ederken Oral Ç. yargılama aşamasında hayatını kaybettiği için davanın düşmesine karar verildi.
KARAR İSTİNAFTAN SONRA UYGULANACAK
Haklarında hapis kararı verilen sanıkların cezasının karar kesinleştikten sonra uygulanacağı ve savcılığın beraatlere itiraz ettiği öğrenildi. (DHA)DHA-Genel Türkiye-Zonguldak / Merkez Ali Sencer ARSLAN
2023-04-22 12:09:29

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