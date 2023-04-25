Elektrik akımına kapılan 2 inşaat işçisi yaralandı

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Sinan KABATEPE/ ALAPLI (Zonguldak), (DHA)ZONGULDAK'ta, 3 katlı binanın inşaatında çalışan 2 işçi elektrik akımına kapılıp yaralandı. Hastaneye kaldırılan işçilerden Nail Çam'ın (45) hayati tehlikesinin bulunduğu öğrenildi.

Olay, saat 16.00 sıralarında, Alaplı ilçesi Konak Mahallesi'ndeki 3 katlı binanın inşaatında meydana geldi. İnşaatta çalışan Mustafa Mert Öztürk (26) ve Nail Çam, inşaat demirlerini taşırken, demirin elektrik tellerine temasıyla elektrik akımına kapıldı. Durumu gören işçiler, 112 acil sağlık ekiplerine haber verdi. Olay yerine gelen sağlıkçılar, yaralı işçilere ilk müdahalede bulundu. Mustafa Mert Öztürk ve Nail Çam, daha sonra ambulanslarla Ereğli Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı. Tedaviye alınan işçilerden Nail Çam'ın durumunun ağır olduğu, Mustafa Mert Öztürk'ün ise hayati tehlikesinin bulunmadığı öğrenildi. Polis, olayla ilgili soruşturma başlattı. (DHA)DHA-Güvenlik Türkiye-Zonguldak / Alaplı Sinan KABATEPE

2023-04-25 17:23:31



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