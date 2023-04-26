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Kız çocuğuna cinsel istismar sanıklarına tutuksuz yargılama kararı

DHA

Kız çocuğuna cinsel istismar sanıklarına tutuksuz yargılama kararı


Ali Sencer ARSLAN/ ZONGULDAK, (DHA)ZONGULDAK'ta, A.A. (15) isimli kız çocuğuna cinsel istismarda bulundukları iddiasıyla tutuksuz yargılanan sanıklar Yasin A. (21) ve uzman çavuş Tahsin B. (34) ilk duruşmada hakim karşısına çıktı. Tahsin B., suçlamaları reddedip kendisini aklayamadığı için üzgün olduğunu söyleyince, mahkeme başkanı, "Akla o zaman ama sen bize ne anlatıyorsun, olayı anlatmıyorsun" diyerek tepki gösterdi. Sanıkların tutuksuz yargılanmasına karar verilen duruşma ertelendi.
Geçen yıl 22 Mart'ta, A.A. isimli kız çocuğunun okulda devamsızlık yaptığını öğrenen anne D.Ç., durumdan şüphelenip kızının cep telefonunu inceledi ve telefonda çıplak fotoğraflar isteyen bir kişiden gelen bazı mesajları gördü. Anne, kızıyla birlikte polis merkezine gidip şikayetçi oldu. A.A., buradaki ifadesinde, 2021 Ekim'de, Yasin A. ile buluşup bir okulun bahçesinde yakınlaştığını anlattı. A.A. ayrıca ifadesinde, geçen yıl 1 Mart ve 4 Mart'ta ise uzman çavuş Tahsin B. ile cinsel birliktelik yaşadıklarını öne sürdü. Yasin A. ve Tahsin B. hakkında, 'Çocuğun cinsel istismarı' suçundan 20 yıla kadar hapis istemiyle dava açıldı. Sanıkların tutuksuz yargılanmalarına karar verildi.
'BANA KENDİ DOKUNDU'
Zonguldak 1'inci Ağır Ceza Mahkemesi'nde görülen ilk duruşmada tutuksuz sanık Yasin A., A.A.'nın annesi D.Ç. ile taraf avukatları salonda hazır bulundu. Uzman çavuş olan diğer sanık da görev yaptığı Hakkari'den SEGBİS ile bağlanıp duruşmaya katıldı. Mahkeme heyetinin savunma için söz verdiği Yasin A., 2021 yılında A.A.'nın 13 yaşında olduğunu bilmediğini söyleyerek, "Buluştuğumuzda kendisi bana dokundu. Durmasını söyledim, devam etti. Zorla bir şey yaptırmadım. Bana, 'Senden önce de senden büyük biriyle birlikte oldum' dedi. Bana 15 yaşında olduğunu, liseye gittiğini söylemişti" dedi.
MAHKEME BAŞKANI, SANIĞA TEPKİ GÖSTERDİ
Daha sonra diğer sanığın ifadesine geçildi. Evli ve 2 çocuk babası uzman çavuş Tahsin B. de savunmasında aralık ayında sosyal medyadan tanıştıklarını belirterek, "Bana lise son sınıfta okuduğunu, 18 yaşını doldurduğunu söylemişti. 1,5 ay kadar yazıştık. Martta izne geldiğimde buluştuk. Kafeye gidip çay içtik, sonra birinin görmesinden endişelendiği için arabaya gidip yol kenarında durduk. Sohbet ettik. İlerleyen zamanda tekrar buluştuk. Ben bütün olanları anlattım. İlişki yaşamadık. Ben hayatımda ilk defa ifade veriyorum. Büyük bir şeyle suçlandığım ve kendimi aklayamadığım için huzursuzum" diye konuştu.
Mahkeme başkanı ise sinirlenip, "Akla o zaman kendini ama sen bize ne anlatıyorsun, olayı anlatmıyorsun" diyerek tepki gösterdi.
'ASKERLİĞİM YANAR, ŞİKAYETİ GERİ ÇEK'
Anne D.Ç. de sanıklardan şikayetçi olduğunu belirterek, "Tahsin madem böyle bir şey yapmamış, neden beni arayıp, 'Askerliğim yanar, görevden atarlar, şikayeti geri çek' diye yalvardı? Ben kızımın Tahsin'le yaşadıklarını kızım ifade verirken öğrendim" dedi.
SİLAH DOĞRULTMUŞ
Adliye görüşme odasında ifade veren A.A. ise sanıklardan şikayetçi olduğunu söyledi. Yasin A. ve Tahsin B.'nin kendisiyle zorla birlikte olduğunu, Tahsin B.'nin yaşını 24 olarak söylediğini, cinsel birliktelik istemediğini ve ikinci buluşmada ayrılmak istediğini söyleyince kendisine silah doğrultuğunu anlattı. A.A., Tahsin B.'ye yaşının 14 olduğunu söylediğine de ifadesinde yer verdi. Mağdur avukatı, Tahsin B.'nin tutuklanıp yargılanmasını talep ettti, mahkeme heyeti sanıkların tutuksuz yargılanmalarına karar verip, eksikliklerin giderilmesi için duruşmayı erteledi. (DHA)DHA-Güvenlik Türkiye-Zonguldak / Merkez Ali Sencer ARSLAN
2023-04-26 17:41:15

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