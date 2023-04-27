Otomobil, istinat duvarına çarpıp, takla attı: 3 ölü, 1 yaralı (2)

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ÖLEN 3'ÜNCÜ KİŞİNİN KİMLİĞİ DE BELLİ OLDU

Zonguldak'ta istinat duvarına çarpıp takla atan otomobilde, hayatını kaybeden 3'üncü kişinin Burcu Çağlı (18), yaralının Betül K. olduğu belirlendi. Otomobil sürücüsünün ise Şafak Durmuş olduğu tespit edildi. Hastanede tedavisi süren Betül K.'nin durumunun ağır olduğu ifade edildi. (DHA)DHA-Güvenlik Türkiye-Zonguldak / Merkez Ali Sencer ARSLAN

2023-04-27 14:34:03



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