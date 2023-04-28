Köpeklerin saldırdığı lise öğrencisi yaralandı

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Aytaç ÖZTÜRK/KOZLU (Zonguldak), (DHA)ZONGULDAK'ın Kozlu ilçesinde sokak köpeklerinin saldırdığı lise öğrencisi Yiğit Onur (17) yaralandı.

Olay, dün Fatih Mahallesi mevkiinde meydana geldi. Kozlu Anadolu Lisesi 3'üncü sınıf öğrencisi Yiğit Onur, evine gittiği sırada başıboş sokak köpeklerinin saldırısına uğradı. Onur, çevredekilerin müdahalesi ile kurtarıldı. Bülent Ecevit Üniversitesi Tıp Fakültesi Hastanesi'ne kaldırılan Onur, tedavisinin ardından taburcu edildi. (DHA)DHA-Güvenlik Türkiye-Zonguldak Aytaç ÖZTÜRK

2023-04-28 13:31:27



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