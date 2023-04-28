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39 suçtan aranan şüpheli: Assolistler en son çıkar, yarışmacı arkadaşları tebrik ediyorum

DHA

39 suçtan aranan şüpheli: Assolistler en son çıkar, yarışmacı arkadaşları tebrik ediyorum


Aytaç ÖZTÜRK/ZONGULDAK, (DHA)ZONGULDAK'ta, telefonda kendini polis ve savcı olarak tanıtıp, 100´ün üzerindeki kişiyi 5 milyon TL dolandırdığı iddia edilen M.G., Samsun´da yakalandı. 39 farklı suçtan arandığı tespit edilen M.G., adliyeye sevk edilirken kendisini görüntüleyen gazetecilere, "Assolistler en son çıkar. Yarışmacı arkadaşları tebrik ediyorum" dedi.
Zonguldak Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şube Müdürlüğü Dolandırıcılık Büro Amirliği ekipleri, 100´ün üzerindeki kişiyi telefonda kendini polis ve savcı olarak tanıtıp, 5 milyon TL´den fazla dolandırdığı iddia edilen M.G.'yi teknik takibe aldı. Ekipler, birçok kentte şantaj, tehdit, dolandırıcılığın da olduğu 39 ayrı suçtan aranan M.G.´nin 2 aylık takip sonucunda Samsun´un Çarşamba ilçesindeki bir evde saklandığını tespit etti. Daha önce Eskişehir ve Ankara'da polisten son anda kaçan M.G., düzenlenen operasyonla yakalanıp, gözaltına alındı. M.G. işlemleri için Zonguldak'a getirildi.
Emniyetteki işlemleri tamamlanan M.G., adliyeye sevk edildi. M.G., sevk sırasında kendisini görüntüleyen gazetecilere, "Assolistler en son çıkar. Yarışmacı arkadaşları tebrik ediyorum" dedi. (DHA)DHA-Güvenlik Türkiye-Zonguldak / Merkez Aytaç ÖZTÜRK
2023-04-28 16:26:30

Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Zonguldak haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Zonguldak Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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