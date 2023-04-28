39 suçtan aranan şüpheli: Assolistler en son çıkar, yarışmacı arkadaşları tebrik ediyorum (2)

Boris Johnson'un kredi almasına yardımcı olduğu anlaşılan BBC Mütevelli Heyeti Başkanı istifa etti

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TUTUKLANDI

Zonguldak'ta, 100´ün üzerindeki kişiyi telefonda kendini polis ve savcı olarak tanıtıp, 5 milyon TL´den fazla dolandırdığı iddia edilen Mahmut Gürkan (21), çıkarıldığı mahkemece tutuklandı. (DHA)DHA-Güvenlik Türkiye-Zonguldak / Merkez Aytaç ÖZTÜRK

2023-04-28 18:40:40



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