Babacan: Emekliye Ramazan Bayramı'nın farkını da ödeyeceğiz



Ali Sencer ARSLANYeliz ALAGÖZAytaç ÖZTÜRK/ ÇAYCUMA (Zonguldak), (DHA)DEVA Partisi Genel Başkanı Ali Babacan, "Bundan sonra iki bayramda da emekli ikramiyelerini 1500 TL'den alıp 8500 TL'ye çıkaracağız. Onunla da yetinmeyeceğiz. Geçtiğimiz Ramazan Bayramı'nın farkını da ödeyeceğiz. Oradan da borcumuz var" dedi.

Seçim çalışmaları kapsamında Zonguldak´a gelen DEVA Partisi Genel Başkanı Ali Babacan, Devrek ve Çaycuma ilçelerinde esnafı ve belediyeleri ziyaret etti. Çaycuma´da Seçim Koordinasyon Merkezi´nin açılışını yapan Babacan, cuma namazının ardından Cumhuriyet Meydanı´nda vatandaşa seslendi. Türk parasının çok değer kaybettiğini söyleyen Babacan, cüzdanından 200 lira çıkararak "Gerçekten paramız büyük değer kaybetti. Bakın şu 200 liralık banknot var ya, 200 liralık. Bir kilo kıyma alamıyorsun. Bu 200 lira 2009 yılında tedavüle çıktı. 2009´da tedavüle çıktığında bu para tam 134 dolar ediyordu. Şimdi 10 dolar bile etmiyor. Ben şimdi soruyorum. Hepimizin cebindeki bu 200 liradan 124 doları kim aldı?" dedi.

'EMEKLİYE BORCUMUZ VAR'

CHP Genel Başkanı ve Millet İttifakı Cumhurbaşkanı Adayı Kemal Kılıçdaroğlu'nun emeklilere olan vaadini hatırlatan Babacan, "Cumhurbaşkanı Adayımız Sayın Kılıçdaroğlu, bayramda verilen 2 ikramiyeyle ilgili açıklamalarda bulundu. Bundan sonra iki bayramda da emekli ikramiyesini 1500 TL´den alıp 8500 TL´ye çıkaracağız. Onunla da yetinmeyeceğiz. Geçtiğimiz Ramazan Bayramı'nın farkını da ödeyeceğiz. Oradan da borcumuz var. 2002´de bana çok soruyorlardı, ben daha 35 yaşındaydım. Herkes, `Parayı nereden bulacaksın? Kaynak nerede?´ diyordu. Merak etmeyin, kaynak Türkiye´dir. O kadar büyük israf ve savurganlık var ki, bu devlet faize o kadar büyük para ödüyor ki, inşallah israfı önleyerek, gerçek anlamda devletin ödediği faizi düşürerek biz bunu sağlayacağız" diye konuştu.

'6 GENEL BAŞKAN HEP BERABER İSTİŞAREYLE YÖNETECEĞİZ'

14 Mayıs seçimlerinde Kılıçdaroğlu için oy isteyen Babacan, şöyle devam etti:

"Biliyoruz ki Sayın Kılıçdaroğlu ortak yönetim modeliyle, 6 genel başkan olarak yazılı olarak da bildirdiğimiz gibi, istişareyi kurumsal mekanizma haline getirerek ülkenin cumhurbaşkanı olacak. Biz bunu yazılı belgeye döktük. 84 maddelik Anayasa, 2 bin 300 maddelik ortak politika metnimizi, 12 maddelik ortak yönetim modelimizi hazırladık. Bunların hepsinin özü istişare. Evet, Sayın Kılıçdaroğlu´na `evet´ diyeceğiz ama 6 genel başkan hep beraber istişareyle yöneteceğiz. Başarının anahtarı orada."

Vatandaşlarla bir araya geldikten sonra köy pazarını ziyaret eden Babacan, daha sonra kent merkezine giderek Ticaret ve Sanayi Odası´nda iş insanlarıyla bir araya geldi. (DHA)DHA-Politika Türkiye-Zonguldak / Çaycuma Ali Sencer ARSLANYeliz ALAGÖZAytaç ÖZTÜRK

2023-04-28 18:55:44



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