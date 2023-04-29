Takıntı haline getirdiği kızın babasını tabanca ile vuran şüpheli yakalandı



Aytaç ÖZTÜRK/ZONGULDAK, (DHA)ZONDULDAK'ta kızını takıntı haline getirdiği M.G.'yi (65) tabanca ile vurduktan sonra kaçan R.G., polis tarafından yakalandı. R.G., adliyeye sevk edildi.

Olay, dün sabah saatlerinde Meşrutiyet Mahallesi Papatya Sokak'ta meydana geldi. R.G., iddiaya göre takıntılı olduğu kızın evinin önüne geldi. Burada R.G. ile kızın babası M.G. tartıştı. Tartışmanın büyümesi ile M.G., R.G.'ye silah çekti. Ancak silah tutukluluk yaptı. Bu sırada R.G., belinden çıkardığı tabanca ile M.G.'yi vurarak yaraladı. M.G. Atatürk Devlet Hastanesi'ne kaldırılarak tedaviye alındı.

Olayın ardından kaçan R.G., polisin çalışması sonucu yakalandı. Gözaltına alınan R.G., emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edildi. (DHA)DHA-Güvenlik Türkiye-Zonguldak / Merkez Aytaç ÖZTÜRK

2023-04-29 14:51:57



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