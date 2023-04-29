Takıntı haline getirdiği kızın babasını tabanca ile vuran şüpheli yakalandı (2)

KGM 3 bin sürekli işçi alımı yapıyor!

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TUTUKLANDI

Zonguldak'ta, takıntı haline getirdiği genç kızın babası M.G.'yi (65) tabancayla vurarak yaralayan Ramazan Güneş (43), savcılık sorgusunun ardından nöbetçi mahkemeye sevk edildi. Güneş, nöbetçi mahkemece tutuklanarak cezaevine gönderildi. (DHA)DHA-Güvenlik Türkiye-Zonguldak / Merkez Aytaç ÖZTÜRK

2023-04-29 18:44:17



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