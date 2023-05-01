Zonguldak'ta işçiler Madenci Anıtı'na yürüdü

Ali Sencer ARSLAN-Aytaç ÖZTÜRK/ZONGULDAK,(DHA) EMEĞİN başkenti olarak anılan Zonguldak'ta 1 Mayıs Emek ve Dayanışma Günü'nde işçiler, Madenci Anıtı'na kadar yürüdü.
Zonguldak'ta Demokrasi Platformu'nun çağrısıyla emek ve sivil toplum örgütleri sabah saatlerinde İstasyon Caddesi'nde toplandı. Devrek Belediye Bandosu'nun marş çalarak eşlik ettiği yaklaşık 1200 kişiden oluşan grup, Atatürk portresi ve 'Yaşasın 1 Mayıs' yazılı pankartlarla Madenci Anıtı'na yürüdü. (DHA)
DHA-Genel Türkiye-Zonguldak / Merkez Ali Sencer ARSLAN-Aytaç ÖZTÜRK
2023-05-01 12:21:22
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