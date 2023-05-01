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Kılıçdaroğlu: Bu milletin vicdanına güveniyorum (2)

DHA

Kılıçdaroğlu: Bu milletin vicdanına güveniyorum (2)


İMAMOĞLU DA ZONGULDAK'TA KONUŞTU
CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu ile birlikte Zonguldak'a gelip, halka seslenen İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı Ekrem İmamoğlu, "Belki de Türkiye Cumhuriyeti dar gelirlinin, emekçinin, işçinin, memurun, emeklinin, bu kadar dara düştüğü dönemi yaşamamıştır. İnsanlarımız ne bayramlık alışveriş yapabiliyor, bayramı seyranı unuttular; ne de gündelik ihtiyaçlarını karşılayabilir durumdalar. Bunu değiştirmemiz lazım. Memleketin bu liyakatsiz, bu yetersiz ne yazık ki; gündemi millet olmayan, gündemi sadece ve sadece bir avuç insan olan sadece onların kazançları ve mutlulukları ile irtibat kuran anlayıştan derhal kurtulması lazım. Hepsini, hepsini tıpış tıpış evlerine yollayacağız" dedi.
'BİZİM EN ÇILGIN PROJEMİZ HAK, HUKUK, ADALET OLACAK'
Köyden şehre göç ile kadına yeterli istihdam sağlanmadığını belirten İmamoğlu, kadını özgürleştireceklerini, milleti zenginleştireceklerini söyleyerek, "Bizim en çılgın projemiz; hak, hukuk VE adalet olacak. Bizim en önemli gelişim noktamız; demokrasi olacak. Hak, hukuk, adalet ve demokrasi hiçbir evladınızın hakkının yenmemesi demek. Yalanla, dolanla, iftirayla, karalamayla milletimizi aldatıyorlar. Milletimiz için kazanacağız. Size tavsiyem; karşınızda kalbi buzlaşmış birini görebilirsiniz. Sakın o kalbi buzlaştı diye kırmaya kalkmayın. Onu sevginizle, ön safta duran annelerimin, güzel hanımefendilerin güzel bakışlarıyla, vicdanınızla o pusu, eriteceksiniz. Bizim milletimizin kalbi güzeldir" diye konuştu.
KILIÇDAROĞLU İÇİN OY İSTEDİ
Kemal Kılıçdaroğlu için destek isteyen İmamoğlu, şöyle konuştu: "Bu şehirlerin yeni düzeni, çağdaş olacak, şehirlerimiz dünya kenti olacak, ihtiyaçlarını karşılayacağız. Hiç endişeniz olmasın. İstanbul'da onların dönemine göre; yardımı hem de verenlerin alanını görmediği şekli ile ahlaklı dağıttık. Sosyal yardımları tam 5 katına çıkarttık. Sayın Cumhurbaşkanı dedi ki; sen kimin parasını kime veriyorsun? Ben de dedim ki; milletin parasını, millete veriyorum. 130 bine yakın çocuğumuza süt dağıtıyoruz. 'Bizim süt gördüğümüz yok' dedi. Haklı görmedi. Çünkü verirken göstermedik ki; çocukların evine teslim ettik, kimse duymadı. Sevgili gençler, bu seçim sizin seçiminiz. Sevgili gençler, bu seçimin seçiminde ayrışmak yok. Öyle sağa sola kızarız, öfkeleniriz. Bir oyunuzu ziyan etmek yok. Oyunuzun adresi; 13'üncü cumhurbaşkanı Kemal Kılıçdaroğlu."
Konuşmaların ardından Kılıçdaroğlu ile İmamoğlu, Kahramanmaraş merkezli depremlerde arama-kurtarma çalışmalarına katılan madencileri temsilen Genel Maden İşçileri Sendikası'na plaket verdi. Daha sonra ikili, milletvekilleri, belediye başkanları ve adaylar ile fotoğraf çektirdi.
Öte yandan mitinge katılan bazı kişiler, sıcak hava nedeniyle zorlandı. (DHA)DHA-Politika Türkiye-Zonguldak / Merkez Ali Sencer ARSLAN Aytaç ÖZTÜRK
2023-05-01 16:19:03

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