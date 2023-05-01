Takıntılı olduğu kadını pompalı tüfekle öldüren şüpheli adliyede (2)

En Çok Okunanlar

En Çok Okunanlar



TUTUKLANDI

Zonguldak'ın Ereğli ilçesinde takıntılı olduğu 1 çocuk annesi Yeşim Sönmez'i (36) evinin önünde pompalı tüfekle öldüren Başaran Çevikoğlu (39) çıkarıldığı mahkemece tutuklanarak cezaevine gönderildi. (DHA)Sinan KABATEPE/EREĞLİ (Zonguldak), (DHA)-

DHA-Güvenlik Türkiye-Zonguldak / Ereğli Sinan KABATEPE

2023-05-01 20:16:19



Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Zonguldak haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Zonguldak Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.