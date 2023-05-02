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Öldürülen Yeşim'in annesi: Götürmeyin kızımı

DHA

Öldürülen Yeşim'in annesi: Götürmeyin kızımı


Sinan KABATEPE/EREĞLİ(Zonguldak), (DHA)ZONGULDAK'ın Ereğli ilçesinde kendisini takıntı haline getiren Başaran Çevikoğlu (39) tarafından öldürülen Yeşim Sönmez'in (36) cenazesi helallik almak için evinin önüne getirildi. Memleketi Karabük'e götürülmek üzere yola çıkan cenazenin arkasından anne Emine Sönmez "Götürmeyin kızımı, yavrum" diyerek gözyaşı döktü. 
Olay, 30 Nisan'da Ereğli ilçesine Ömerli Mahallesi'nde meydana geldi. Saltukova Belediyesi İtfaiye Müdürlüğü'nde çalışan Başaran Çevikoğlu, otomobille Yeşim Sönmez'in evinin önüne geldi. Yeşim Sönmez de motosikletini park edip eve girmeye çalıştığı sırada Başaran Çevikoğlu ile karşılaştı. Çevikoğlu, kadının önünü kesince ikili arasında tartışma çıktı. İddiaya göre Çevikoğlu, otomobilinden aldığı pompalı tüfekle Sönmez'e 2 el ateş açtı. Başından ve göğsünden yaralanan kadın kanlar içinde yere yığıldı. Olayı gören mahallelinin haber vermesiyle olay yerine sağlık ve polis ekipleri sevk edildi. Bu sırada saldırgan olay yerinden kaçtı. Ağır yaralanan Sönmez, kaldırıldığı Ereğli Devlet Hastanesi'nde doktorların tüm müdahalelerine rağmen kurtarılamadı. Çevikoğlu'nun bir süredir Sönmez'i rahatsız ettiği ve takıntılı olduğu belirtildi.  
CEZAEVİNE GÖNDERİLDİ
12 yaşında bir kızı olduğu öğrenilen Yeşim Sönmez'i evinin önünde pompalı tüfekle öldürüp kaçan ve daha sonra yakalanan Başaran Çevikoğlu çıkarıldığı mahkemece tutuklandı.
SAFRANBOLU'DA TOPRAĞA VERİLECEK
Yeşim Sönmez´in cenazesi, sabah saatlerinde evinin önüne getirildi. Evinde 'helallik' alındı. Sönmez'in cenazesi memleketi olan Karabük´ün Safranbolu ilçesine Gündoğan köyünde toprağa verilmek üzere yola çıkarıldı. Bu sırada Sönmez´in annesi Emine Sönmez "Götürmeyin kızımı, yavrum" diyerek ağlayıp, cenaze aracının peşinden koştu. (DHA)
DHA-Güvenlik Türkiye-Zonguldak / Ereğli Sinan KABATEPE
2023-05-02 12:56:54

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