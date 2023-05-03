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Filyos´ta doğal gaz temalı meslek lisesi kurulacak

DHA

Filyos´ta doğal gaz temalı meslek lisesi kurulacak


Ali Sencer ARSLANYeliz ALAGÖZ/ÇAYCUMA (Zonguldak), (DHA)ZONGULDAK´ta bulunan Filyos Doğal Gaz İşleme Tesisi´ne nitelikli eleman yetiştirmek için Türkiye Petrolleri Anonim Ortaklığı ve Milli Eğitim Bakanlığı (MEB) arasında doğal gaz temalı mesleki ve teknik eğitim lisesi yapılması amacıyla protokol imzalandı. Protokolü imzalayan Milli Eğitim Bakan Yardımcısı Sadri Şensoy, "Birlikte bir okul yapılma kararı aldık. Bir öğrenci fen lisesine gitme imkanı varken oraya gitmeyecek. Gelip buradaki okulu tercih edecek" dedi.
Sakarya Gaz Sahası kapsamında Filyos´ta kurulan doğal gaz işleme tesisinde MEB ve TPAO arasında doğal gaz temalı bir mesleki ve teknik eğitim lisesi kurulması için protokol imzalandı. İl Milli Eğitim Müdürü Züleyha Aldoğan´ın da katıldığı etkinlikte MEB adına Bakan Yardımcısı Sadri Şensoy ile TPAO Genel Müdürü Melih Han Bilgin protokole imza atarak konuşma yaptı. Gençler için önemli bir adım attıklarını belirten TPAO Genel Müdürü Melih Han Bilgin, "Gençlerimiz, geleceğimiz. Bizim bakış açımızla gençlerimize yapılan her yatırım bizim birinci görevimiz. Bu çerçeve içerisinde bugüne kadar özellikle kurumumuzun Sakarya Gaz Sahası´nda yaptığımız keşiften sonra bölgemizde Filyos'ta yaptığı çalışmalar artarak devam etmekte. Bu kapsamda lise seviyesinden başlayıp yüksekokulundan lisans seviyesine, oradan da yüksek lisans ve doktora seviyesine kadar değişen bir yelpaze içerisinde gerek Milli Eğitim Bakanlığımızın gerekse Yükseköğretim Kurumumuzun koordinasyonuyla programlar geliştirdik" diye konuştu.
`GELECEĞİMİZE YATIRIM YAPMAYA DEVAM EDECEĞİZ´
Öğrencilere kurum olarak burs verdiklerini ve eleman ihtiyacını karşılamak için Zonguldak Bülent Ecevit Üniversitesi´nde yüksekokul açtıklarını belirten Bilgin, "Burs verdiğimiz öğrenciler yüksek lisans ve doktora programlarını tamamladıklarını mecbur hizmetlerini kurumda yapacaklar ve ülkeye borçlarını ödeyecekler. Bu anlattığım segment içerisinde aslında bizlerin en önemsediği, en çekirdekten başlayan eğitim süreci. Liseler, meslek liseleri, mesleki ve teknik eğitim liselerimiz. Filyos'ta petrol sektörüne, petrol ve doğal gaz sektörüne öğrenci yetiştirmek, teknisyen yetiştirmek üzere mesleki eğitim programını başlatmak üzere bir protokolü hazırlamış durumdayız. Bugün bunun ilk adımını atmış olacağız. Gençler geleceğimiz, geleceğimize yatırım yapmaya devam edeceğiz" ifadelerini kullandı.
Filyos'ta petrol ve doğal gaz temalı Türkiye'nin ilk ve teknik Anadolu lisesinin açılış protokolünü imzalamak için bir araya geldiklerini belirten Milli Eğitim Bakan Yardımcısı Sadri Şensoy ise "Ülkemizde özellikle son yıllarda savunma sanayinde ve yüksek teknoloji üreten alanlarda hakikaten baş döndürücü gelişmeler yaşanmakta. Karadeniz gazının da devreye alınması bizleri çok sevindirdi, çok gururlandırdı. Mesleki Teknik Eğitim Genel Müdürlüğü olarak bakanlığımızın birimi olarak son yıllarda ülkedeki gelişmelere yönelik alanlarda nitelikli eleman yetiştirmek için gerçekten çok yoğun bir çalışma içerisindeyiz" dedi.
`BURADA KURACAĞIMIZ OKUL TÜRKİYE´DE BİR İLK OLACAK´
Açılan teknik liselerle eleman ihtiyacını karşılamak için çalıştıklarını ifade eden Şensoy, "Karadeniz gazının devreye girmesiyle de yine petrol ve doğal gaz alanında da teknik eleman yetiştirmek için TPAO´ya çok teşekkür ederiz. Birlikte bir okul yapma kararı aldık. Burada kuracak olduğumuz okul Türkiye'de bir ilk olacak. Milli Eğitim Bakanlığı olarak biz elimizden gelen bugüne kadar edindiğimiz tüm birikimleri buraya aktaracağız. Gerek öğretmen gerekse teknik altyapı açısından tüm imkanlarımızı aktaracağız" diye konuştu.
TPAO´nun okulun fiziki ortamını yapacağını, bakanlığın da son teknolojiyle donatacağını belirten Şensoy, "16 derslikli bir okul olacak ve 200 kişilik bir pansiyonu olacak. 100 kız, 100 erkek olacak şekilde bir okul. Biz bir proje okulu olarak hayata geçireceğiz. Biz buraya sınavla öğrenci alacağız. Liseye geçiş sistemi kapsamındaki merkezi sınav kapsamında öğrenci alacağız. Bir yıl hazırlık programı olacak ve eğitim 5 yıl sürecek. Biz inanıyoruz ki; Türkiye'nin dört bir tarafından akademik anlamda çok başarılı öğrencilerimiz burayı tercih edecektir. Bir öğrenci fen lisesine gitme imkanı varken oraya gitmeyecek. Gelip buradaki okulu tercih edecek. Bu hakikaten bizim için çok önemli, TPAO´nun isminin geçmesi çocuklarımızın da bu okulu bir tercih sebebi olacaktır. Çünkü TPAO özellikle son zamanlarda Türkiye'nin enerji sorununa çözüm bulmak için çok başarılı çalışmalar yapmakta" ifadelerini kullandı. (DHA)DHA-Genel Türkiye-Zonguldak / Çaycuma Ali Sencer ARSLAN Yeliz ALAGÖZ
2023-05-03 13:05:57

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