Tadilat yaptığı bacanın üzerine çökmesiyle öldü

2023 İETT ücretleri ne kadar?

En Çok Okunanlar

En Çok Okunanlar



Sinan KABATEPE/EREĞLİ(Zonguldak),(DHA)ZONGULDAK´ın Ereğli ilçesinde, tadilat çalışması yaptığı baca üzerine çöken Ayhan Karaduman (44), hayatını kaybetti.

Olay, öğle saatlerinde ilçeye bağlı Külah köyünde meydana geldi. Bir evde tadilat yapan inşaat işçisi Ayhan Karaduman'ın üzerine baca yıkıldı. Karaduman, moloz yığınlarının altında kaldı. Ayhan Karaduman´ı gören diğer işçiler, durumu sağlık ekiplerine haber verdi. Olay yerine gelen ekipler, Karaduman´ın yaşamını yitirdiğini belirledi. Ayhan Karaduman´ın cansız bedeni otopsi için Ereğli Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı. Jandarma, konuyla ilgili soruşturma başlattı. (DHA)

DHA-Güvenlik Türkiye-Zonguldak / Ereğli Sinan KABATEPE

2023-05-04 17:23:04



Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Zonguldak haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Zonguldak Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.