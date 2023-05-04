Tadilat yaptığı bacanın üzerine çökmesiyle öldü

Sinan KABATEPE/EREĞLİ(Zonguldak),(DHA)ZONGULDAK´ın Ereğli ilçesinde, tadilat çalışması yaptığı baca üzerine çöken Ayhan Karaduman (44), hayatını kaybetti.
Olay, öğle saatlerinde ilçeye bağlı Külah köyünde meydana geldi. Bir evde tadilat yapan inşaat işçisi Ayhan Karaduman'ın üzerine baca yıkıldı. Karaduman, moloz yığınlarının altında kaldı. Ayhan Karaduman´ı gören diğer işçiler, durumu sağlık ekiplerine haber verdi. Olay yerine gelen ekipler, Karaduman´ın yaşamını yitirdiğini belirledi. Ayhan Karaduman´ın cansız bedeni otopsi için Ereğli Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı. Jandarma, konuyla ilgili soruşturma başlattı. (DHA)
DHA-Güvenlik Türkiye-Zonguldak / Ereğli Sinan KABATEPE
2023-05-04 17:23:04
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