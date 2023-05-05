İşkence gören öğrencinin itirafı, üyesi olduğu uyuşturucu çetesini çökertti (2)

3 TUTUKLAMA
Zonguldak'ta, uyuşturucu çetesine yönelik operasyonda adliyeye sevk edilen 9 şüpheliden A.S.K.'nın da aralarında bulunduğu 4'ü savcılık ifadesinin ardından serbest kaldı. H.C. ve F.O. ise çıkarıldığı mahkemece adli kontrol şartıyla serbest kaldı. Şüphelilerden Ayhan Küçükdere ve oğlu Samet Küçükdere ile Mehmet Can Arslaner tutuklanarak cezaevine gönderildi. (DHA)DHA-Güvenlik Türkiye-Zonguldak / Merkez Ali Sencer ARSLAN
2023-05-05 18:59:12
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