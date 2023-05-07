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İşkence görüp kaçtığı uyuşturucu çetesini yakalattı, yaşadıklarını anlattı

DHA

İşkence görüp kaçtığı uyuşturucu çetesini yakalattı, yaşadıklarını anlattı


Ali Sencer ARSLAN/ZONGULDAK (DHA)ZONGULDAK'ta  dahil olduğu çeteye ait silahı polise yakalattığı için çete üyeleri tarafından 1,5 ay boyunca işkence gördükten sonra kaçıp uyuşturucu çetesini polise yakalatan Ali Safa K., (24) yaşadıklarını anlattı. Hala yüzünde ve vücudunda işkencenin izleri olan Ali Safa K., "İşkencelere maruz kaldım. Tırnaklarımı çekmeye çalıştılar. Sopayla yumrukla, tekmeyle dövdüler. Ellerimi bağladılar. Ağzıma havlu koydular, bağırıp çığlık atmayayım diye. Benim başıma gelenler bir başka gencin, bir başka vatandaşın başına gelmesini istemediğim için tüm bildiklerimi polise aktardım" dedi. 
Azerbaycan uyruklu öğrenci Ali Safa K., dahil olduğu uyuşturucu çetesine ait tabancayı Zonguldak Bülent Ecevit Üniversitesi kampüsünde yere düşürdü. Polis ekipleri silaha el koyup, Ali Safa K.'yi arama çalışması başlattı. Ali Safa K.'ye  kendisinin de dahil olduğu uyuşturucu çetesi üyeleri tarafından, silahı düşürüp çeteyi riske attığı için bir evde işkence yapıldı. Tahta kaşıkla cinsel istismara maruz kalan Ali Safa K.,  öldürülmek için ıssız bir yere götürüldüğü sırada kaçıp polise sığındı.
POLİSE, TÜM BİLDİKLERİNİ ANLATTI
Ali Safa K., çetenin ilişkilerini ve bağlantılarını polise anlattı. Deliller ve ifadeler ışığında düzenlenen operasyonda  gözaltına alınan 8 kişiden Ayhan Küçükdere, oğlu Samet Küçükdere (24) ve Mehmet Can Arslaner (25) tutuklandı. 3 kişi savcılık ifadesinin ardından, H.C. (35) ve F.O. (35) adli kontrolle serbest bırakıldı.
'ELİMİ, BACAĞIMI KIRDILAR'
Ali Safa K., çete üyeleri tarafından 1,5  ay boyunca gördüğü işkenceyi anlattı. Düşürdüğü silahı polisin bulmasından sonra çete üyeleri tarafından işkenceye maruz kaldığını belirteren Ali Safa K.,  "Issız bir yere götürülecektim, arabaya binerken kaçmayı başardım ellerinden ve devlete, polise sığındım. Aç kaldım susuz kaldım. Su ihtiyacımı lavabodan giderdim. Ailemle, hiçbir insanla iletişim kuramadım. Her kaçma fırsatı bulduğumda beni ellerinde tutsak gibi tuttular. Elimi kırdılar, bacağımı kırdılar. İşkencelere maruz kaldım. Tırnaklarımı çekmeye çalıştılar. Sopayla yumrukla, tekmeyle dövdüler. Ellerimi bağladılar. Ağzıma havlu koydular, bağırıp çığlık atmayayım diye. 1,5 ay boyunca yanlarından hiç ayırmadılar. Son 3 gün boyunca çok şiddetli darp gördüm" diye konuştu.
`İŞLERİNE ÇOMAK SOKTUM´
Çete üyelerinin başka bir olaya bile sinirlenip kendisini dövdüklerini Ali Safa K., "Beni kum torbası gibi gördüler. Hep bana işkence, hep bana darp. Mesela akrabaları arabalarını kaçırdı, ona sinirlenip beni dövdüler. Ben uyuşturucu satışlarına engel oldum. Silah yakalattığım için polis tarafından aranmam vardı. Beni her yere götüremediler ve satışlarına da engel oldum. İşlerine çomak soktum. 3 gün ellerinde mahsur kaldım. En son ölüm raddesine geldik. Issız bir yere götürülecektim, arabaya binerken kaçmayı başardım ellerinden ve devlete, polise sığındım."dedi. 
`ÇETENİN ÇÖKERTİLMESİ BENİ MUTLU ETTİ´
Kentteki yer altı camiasını tanıdığını ve başkalarının da kendisi gibi zarar görmemesini istediği için bildiklerini polise anlatan Ali Safa K., "Bu insanlarla ilgili uyuşturucu sattıklarına, illegal işlerle uğraştıklarına dair bilgilere sahiptim. Giderayak kendimde tutmak istemedim, bu bilgileri emniyete ifademde verdim. Bu ifadeler doğrultusunda büyük bir çetenin çökertilmesinde bir rolüm oldu. Bu beni mutlu etti. Benim başıma gelenler bir başka gencin, bir başka vatandaşın başına gelmesini istemediğim için bilgileri aktardım. Çetenin içinde şantajla zorla tutuluyordum" diye konuştu. (DHA)
DHA-Genel Türkiye-Zonguldak / Merkez Ali Sencer ARSLAN
2023-05-07 11:02:58

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