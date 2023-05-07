2 yavru doğuran geyiği korumaya aldılar

Ali Sencer ARSLAN/ZONGULDAK (DHA)ZONGULDAK´ın Devrek ilçesinde ormanda doğum yapan geyik, 2 yavru dünyaya getirdi .Orman çevresinde geyik ve yavrularını korumak için polis ve ve jandarma devriye attı.
Devrek'te dün ilçe merkezine yakın noktadaki ormanda bir geyiğin doğurduğunu görenler durumu Doğa Koruma ve Milli Parklar (DKMP) ekiplerine bildirdi. Gelen ekipler geyiğin, 2 yavru doğurduğunu tespit etti. Bölgeye fotokapan kurulurken, hayvanların korunması için jandarma ve polis ekiplerinden destek istendi. Güvenlik güçleri ormanlık alan çevresinde gece boyu koruma amaçlı devriye gezdi. Geyik ve yavruları sabah saatlerinde bölgeden uzaklaştı. (DHA) DHA-Genel Türkiye-Zonguldak / Devrek Ali Sencer ARSLAN
2023-05-07 13:10:28
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