Otomobil çarpan eşine, elini tutarak destek oldu

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Sinan KABATEPE/EREĞLİ (Zonguldak), (DHA)ZONGULDAK'ta, yolun karşısına geçerken otomobilin çarptığı Emine Ünal (66), yaralandı. Ağlayan Ünal´a, eşi elini tutarak destek oldu.

Kaza, saat 12.30 sıralarında, Ereğli ilçesi Erdemir Caddesi'nde meydana geldi. Can Atakan yönetimindeki 34 GBG 794 plakalı otomobil, eşiyle yolun karşısına geçmeye çalışan Emine Ünal´a çarptı. Çevredekilerin ihbarı üzerine kaza yerine sağlık ekipleri sevk edildi. Ağlayan Ünal´a ekipler müdahale ederken, bu sırada eşi ise elini tutarak destek oldu. Emine Ünal, ambulansla özel hastaneye kaldırılıp tedaviye alındı. Ünal´ın sağlık durumunun iyi olduğu bildirildi.

Kazayla ilgili soruşturma başlatıldı. (DHA)DHA-Güvenlik Türkiye-Zonguldak / Ereğli Sinan KABATEPE

2023-05-11 14:17:18



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