Duvara sıkışan yavru kediyi, fayansları kırıp kurtardılar

Ali Sencer ARSLAN/ KOZLU (Zonguldak), (DHA)ZONGULDAK'ta, itfaiyeciler, kahvehane lavabosundaki iki duvarın kesiştiği yere sıkışan yavru kediyi, fayansları kırarak kurtardı.
Olay, sabah saatlerinde, Kozlu ilçesi 19 Mayıs Mahallesi Şehit Yusuf Yelkenci Sokak'taki kahvehanede meydana geldi. Lavabo bölümünde iki duvarın kesiştiği yere sıkışan kediyi fark edenler, kurtarmaya çalıştı. Çalışmadan sonuç alınamayınca, kahvehanedekiler, durumu Kozlu İtfaiyesi'ne bildirdi. Adrese gelen itfaiye ekipleri, tuvaletin duvarındaki fayansları kırdı. Yarım saat süren çalışmayla, 1 karış büyüklüğündeki yavru kedi sıkıştığı yerden kurtarıldı. İtfaiyeci, kurtardığı kediyi "Oy oy tatlım benim" diyerek sevdi. Kedi daha sonra veterinere teslim edildi. (DHA)DHA-Genel Türkiye-Zonguldak / Merkez Ali Sencer ARSLAN
2023-05-13 10:35:26
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